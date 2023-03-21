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對抗美國制裁 傳中國官方加大扶持中芯、華為等企業

記者林宸誼／即時報導
對抗美國制裁，英國金融時報引述知情人士的話表示，中國官方加大扶持中芯、華為等企業。(路透)
對抗美國制裁，英國金融時報引述知情人士的話表示，中國官方加大扶持中芯、華為等企業。(路透)

為與美國半導體制裁抗衡，英國金融時報引述知情人士的話表示，中國將加大對於中芯國際、華為等企業，包括放寬相關補貼的條件，且使這些公司對政府支持的研究也將擁有更多控制權。

知情人士透露，晶片製造商中芯國際、華虹半導體和華為，以及設備供應商北方華創和中微公司都將受益於這項政策。

報導指出，被選中的公司將有機會獲得額外的政府資金，而不必實現以前必需的績效目標。他們還將能夠在國家支持的研究項目中發揮更大的作用，減少國有企業和學術機構的影響。

中國本月初決定組建中央科技委員會，並重新組建科學技術部後，中國政府與一些晶片公司進行了更密切的合作，而這也是中國官方對科技戰略的調整。

一位直接瞭解政策的人士表示，中國政府將補貼這些公司生產和部署當地語系化晶片製造工具，沒有任何資金上限，只是為了克服美國的限制。

一位與中國晶片製造商密切合作的政府官員表示，中國在非功能性研究上浪費了太多資金，無法繞過制裁而沒有收穫，「是時候摒棄幻想，將所有可能的資源投入到有能力引導行業走出困境的公司。」

報導引述分析人士稱，中國需要加快自主研發本土的替代產品，但這並非易事。以賽亞研究副總裁陳逸萍表示，用境內替代設備替換，肯定會經歷陣痛，但這是不可避免的。

晶片 華為 英國

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