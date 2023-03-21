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中國發布報告嗆：美國民主亂象多 別指手畫腳

記者陳政錄／綜合報導

中國外交部20日發布「2022年美國民主情況」報告，抨擊美國民主弊病已深入政治和社會肌理的方方面面，並進一步折射出其背後的治理失靈和制度缺陷，還強調中國堅持和發展全過程人民民主，自由、民主、人權是人類的共同追求，「也是中國共產黨一貫追求的價值」。

中國外交部網站20日發布「2022年美國民主情況」報告，透過大量列舉事實和媒體專家看法，系統梳理和呈現過去一年美國民主的「真實表現」，「揭示美國國內民主亂象」及其在「全世界兜售和強加民主所製造的混亂與災難」，讓世人進一步認清美國民主的「真實面目」。

報告指稱，2022年，美國持續陷入民主失真、政治失能、社會失和的惡性循環。金錢政治、身分政治、社會撕裂、貧富分化等問題愈加嚴重。美國民主弊病已深入政治和社會肌理的方方面面，並進一步折射出其背後的治理失靈和制度缺陷。

報告抨擊，儘管自身問題成堆，美國卻仍居高臨下，指手畫腳，充當民主教師爺，編造和渲染「民主對抗威權」虛假敘事，圍繞美國的私利，在全世界畫分「民主和非民主陣營」，張羅舉辦第二屆「領導人民主峰會」，向各國盤點和分派「民主兌現承諾」。

報告批評，這些做法無論是打著「道義」的花言巧語，還是操著利益的掩飾手段，都隱藏不住將民主政治化、工具化，推行集團政治、服務維霸目標的真實意圖。

該份中國官方發布的報告接著喊話，民主是全人類的共同價值，但世界上不存在適用於一切國家的政治制度模式。人類文明的花園豐富多彩，各國的民主也應百花齊放。「美國有美國式民主，中國有中國式民主」，各國也都有適合各自國情的獨特模式的民主。一個國家是不是民主，如何更好地實現民主，應由這個國家的人民來評判，而不應由少數自以為是的國家來指手畫腳。

報告最後替「中國式的民主」背書，強調自由、民主、人權是人類的共同追求，也是「中國共產黨一貫追求的價值」。

報告稱，中國堅持和發展全過程人民民主，把人民當家作主具體和現實地體現到中國共產黨治國理政之中。中國願就民主問題和各國加強交流互鑑，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，推動國際關係民主化，為人類進步事業作出新的更大貢獻。

共產黨 民主峰會

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