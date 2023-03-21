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美國人權報告：中國滅絕維族、鎮壓藏人、監控民眾

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務卿布林肯20日發表2022年國際人權報告，臚列北京的人權問題，包含對維吾爾族犯下種族滅絕與反人類罪、鎮壓藏人等。圖為新疆一名男子去年在喀什市街頭遭警方盤查。(路透資料照片)
美國國務卿布林肯20日發表2022年國際人權報告，臚列北京的人權問題，包含對維吾爾族犯下種族滅絕與反人類罪、鎮壓藏人等。圖為新疆一名男子去年在喀什市街頭遭警方盤查。(路透資料照片)

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）20日發表2022年國際人權報告，臚列北京的人權問題，包含對維吾爾族犯下種族滅絕與反人類罪、鎮壓藏人、壓迫香港的基本權利，以及在中國行使基本權利的民眾。

報告提到，自2017年起，超過百萬名維吾爾族人被關押在法外拘留營、監獄，更多人須接受所謂的「再教育」；共產黨司法與法律制度不透明，任意拘留和虐囚時有所聞，獨立記者張展和台灣民主運動人士李明哲在獄中分別面臨強行灌食、強迫勞動和身心理凌虐等待遇。

此外，報告提到，北京對網路的嚴格控制和干涉，在20大期間限制網路發文和個人微信對話；香港民主運動、台灣、西藏、天安門事件、新冠清零政策和外交優先政策被列為網路上禁止討論的敏感話題；學者發文支持烏克蘭被要求修正言論，與中國政府立場「保持一致」。

報告稱，北京以防疫為名，透過App，干涉民眾隱私，實施監視與監控；並引述專家意見稱中方設置管控疫情的「健康碼」，被用來限制普羅大眾的行動自由，例如，去年7月河南省鄭州市爆發銀行抗議，示威者的健康碼就「變紅」，要求必須隔離。

布林肯說，最新報告凸顯過去一年來各國人權倒退的問題，伊朗迫害和平示威民眾，神學士(Taliban，另譯塔利班)在阿富汗壓迫婦女，緬甸軍事政權對民眾的殘酷虐待，中國針對維吾爾族犯下種族滅絕與反人類罪、鎮壓藏人、壓迫香港的基本權利，以及在中國上行使基本權利的民眾。

北京 香港 維吾爾

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