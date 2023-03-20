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習近平訪莫斯科 支持普亭2024年連任俄國總統

中央社／莫斯科20日綜合外電報導
當地時間3月20日下午，剛剛抵達莫斯科的國家主席習近平（左）應約在克里姆林宮會見俄羅斯總統普亭。（新華社）
當地時間3月20日下午，剛剛抵達莫斯科的國家主席習近平（左）應約在克里姆林宮會見俄羅斯總統普亭。（新華社）

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天與到訪的中國國家主席習近平進行會談，習近平說中國和俄羅斯「有著相似的目標」，他還支持普亭明年連任俄國總統。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，習近平表示：「誠然，我們兩國有著相同或相似的目標。我們為各自國家的繁榮付出努力…我們可以合作且共同努力實現我們的目標。」

習近平告訴普亭：「我很高興應您的邀請能再次造訪俄羅斯。俄羅斯是我連任中國國家主席後訪問的第一個國家。」

習近平還表示支持普亭連任俄國總統，他說：「我知道俄羅斯明年舉行總統大選。在您的堅定領導下，俄羅斯的發展有了顯著增進。我相信俄國人民會繼續強力支持您。」

習近平也提到，中國「高度重視」中俄關係，兩國可以合作以實現各自的發展目標。

普亭稍早告訴習近平，俄國願討論中方提出的烏克蘭和平方案，他說：「您曉得的，我們向來準備好協商，我們將討論所有問題，包括您的建議。」

中國外交部於2月24日俄羅斯侵略烏克蘭戰爭一週年時，發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，被視為中國版「烏克蘭和平計畫」。

文件中重申中方12項既定立場，表示支持盡快恢復直接對話，最終達成全面停火。但中國這項和平方案遭到美國、烏克蘭及盟友質疑，認為未能追究莫斯科對其侵略行為的責任。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，普亭與習近平今天在克里姆林宮展開「非正式」會面，會談持續4個半小時，兩人預定明天再次會面進行正式會談。（譯者：陳彥鈞）1120321

俄羅斯 習近平 普亭

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