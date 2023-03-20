我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市半程馬拉松鳴槍 華人熱情邁步

兩大斷層周期早過 下一次加州「大地震」何時來？

中：美中都建交40年了 美國有何資格阻撓宏都拉斯與中國建交

記者陳言喬／即時報導
中國外交部發言人汪文斌。（取材自中國外交部官網）
中國外交部發言人汪文斌。（取材自中國外交部官網）

宏都拉斯透露欲與中國建交，遭到美國的阻攔，中國外交部發言人汪文斌今天（20日）怒批美國：美國自己40多年前就在承認一個中國原則基礎上同中國建交，有什麼資格來剝奪阻撓其他國家同中國建交發展關係的權利？

中國外交部發言人汪文斌今天主持例行記者會。有記者提問：據報導，消息人士稱，美國在宏都拉斯總統卡斯楚表示希望同中方建交後，就開始對宏都拉斯進行外交施壓，試圖勸說宏方在同中方正式簽署建交協議前收回決定。請問中方對此有何評論？

汪文斌表示，世界上181個國家在一個中國原則基礎上同中國建交的事實充分證明，同中國建交是順應歷史發展大勢和時代進步潮流的正確選擇。中方歡迎宏都拉斯政府關於發展對華關係的積極表態，願在平等和相互尊重基礎上，同宏都拉斯建立和發展雙邊關係。

汪文斌說，近年來，中國相繼同巴拿馬、薩爾瓦多、多明尼加、尼加拉瓜等國建立或恢復外交關係，雙邊務實合作積極推進，為有關國家人民帶來巨大福祉。任何主權國家都有權自主選擇發展同別國的外交關係，其他國家無權干涉。如果美國對宏都拉斯外交施壓的報導屬實，這恰恰說明美方有關各國基於主權自行決定外交政策的表態純屬空話。

他說，美國自己40多年前就在承認一個中國原則基礎上同中國建交，有什麼資格來剝奪阻撓其他國家同中國建交發展關係的權利？美國應當摒棄過時的門羅主義思維，切實尊重各國自主決定外交政策的權利，停止干涉有關國家主權事務。

尼加拉瓜

上一則

24年顛沛流離…「失孤」原型兒結婚 劉德華送上特別禮

下一則

中副外長將赴菲律賓 就南海等舉行雙邊磋商

延伸閱讀

經典賽／透納滿貫砲助美國晉級4強 開心：這是我打過最吵的比賽

經典賽／透納滿貫砲助美國晉級4強 開心：這是我打過最吵的比賽
台海衝突時援美？澳洲否認有潛艦交換條件

台海衝突時援美？澳洲否認有潛艦交換條件
經典賽／14：2美國電爆古巴晉冠軍賽 全場噴發14安、4轟

經典賽／14：2美國電爆古巴晉冠軍賽 全場噴發14安、4轟
有轉圜？路透：美正施壓宏國勿轉向北京

有轉圜？路透：美正施壓宏國勿轉向北京

熱門新聞

中國富商郭文貴。（本報資料照片）

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

2023-03-16 12:28
雞蛋「化石」已有不少裂痕。（取材自微博）

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

2023-03-14 11:00
楊紫瓊1980年代到香港影壇發展。（取材自Instagram）

奧斯卡影后楊紫瓊 感謝香港成就她 擁港豪宅31年升值12倍

2023-03-14 02:11
中國知名軍醫蔣彥永12日下午過世，享耆壽92歲。（美聯社資料照片）

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

2023-03-14 13:28
中國女籃前領隊張隆的妻子自揭，女籃國手李夢（如圖）當小三插足她和張隆的婚姻。圖源：網易新聞

中國女籃領隊出軌國手 媒體批判：比打假球可怕

2023-03-18 15:11
福建艦水線附近紅色油漆上有一處排水口正在排水，周圍發黑，專家認為是「海試近了」的信號。。(取材自環球網)

關鍵8秒 央視這段畫面 揭「福建艦」最新信息

2023-03-14 07:00

超人氣

更多 >
CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地
華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅

華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅
長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機
馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位
2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面