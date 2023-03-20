中：美中都建交40年了 美國有何資格阻撓宏都拉斯與中國建交

中國外交部發言人汪文斌。（取材自中國外交部官網）

宏都拉斯透露欲與中國建交，遭到美國的阻攔，中國外交部發言人汪文斌今天（20日）怒批美國：美國自己40多年前就在承認一個中國原則基礎上同中國建交，有什麼資格來剝奪阻撓其他國家同中國建交發展關係的權利？

中國外交部發言人汪文斌今天主持例行記者會。有記者提問：據報導，消息人士稱，美國在宏都拉斯總統卡斯楚表示希望同中方建交後，就開始對宏都拉斯進行外交施壓，試圖勸說宏方在同中方正式簽署建交協議前收回決定。請問中方對此有何評論？

汪文斌表示，世界上181個國家在一個中國原則基礎上同中國建交的事實充分證明，同中國建交是順應歷史發展大勢和時代進步潮流的正確選擇。中方歡迎宏都拉斯政府關於發展對華關係的積極表態，願在平等和相互尊重基礎上，同宏都拉斯建立和發展雙邊關係。

汪文斌說，近年來，中國相繼同巴拿馬、薩爾瓦多、多明尼加、尼加拉瓜 等國建立或恢復外交關係，雙邊務實合作積極推進，為有關國家人民帶來巨大福祉。任何主權國家都有權自主選擇發展同別國的外交關係，其他國家無權干涉。如果美國對宏都拉斯外交施壓的報導屬實，這恰恰說明美方有關各國基於主權自行決定外交政策的表態純屬空話。

他說，美國自己40多年前就在承認一個中國原則基礎上同中國建交，有什麼資格來剝奪阻撓其他國家同中國建交發展關係的權利？美國應當摒棄過時的門羅主義思維，切實尊重各國自主決定外交政策的權利，停止干涉有關國家主權事務。