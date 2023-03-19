我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殺熟盤詐案 「騙子先報警」南加華人社區疑20多人受害

「混毒」最致命 金山75%毒品致死者混用芬太尼等毒

習撐腰 官媒：用好「帶刺」幹部 不要怕得罪人

中國新聞組／北京19日電
習近平此前到訪陝西延安一處蘋果園。(新華社)
習近平此前到訪陝西延安一處蘋果園。(新華社)

中共領導人習近平近期表示為「敢抓善管不怕得罪人」的幹部撐腰後，官媒發文稱要用好「帶刺」幹部，稱這些幹部政治堅定、思想忠誠，但易遭受非議和排擠，考驗各級政府的政治擔當。

習近平2月在學習貫徹中共20大精神研討班開班式上強調，為敢於善於鬥爭、敢於擔當作為、敢抓善管不怕得罪人的幹部撐腰鼓勁，看準的就要大膽使用。

官媒「中國組織人事報」隨後於2月底刊發題為「用好帶刺幹部」的文章，指出「帶刺幹部」看似不近人情，甚至被誤解為一根筋或倔脾氣，但政治上堅定、思想上忠誠，在大是大非面前旗幟鮮明，在矛盾困難面前挺身而出。

文章表示，為官避事平生恥。現實中，少數幹部熱衷於當老好人、太平官，有的信奉明哲保身，遇到矛盾繞著走，不敢指正，搞毫無原則、毫無底線的一團和氣。這樣的幹部看上去處世圓滑、四下逢迎，實際上缺乏擔當意識、鬥爭精神，長此以往，不僅會損害黨和政府的形象，更會貽誤事業發展。

文章認為，選準用好帶刺幹部，關鍵是知人善任。要深入基層尤其是嚴峻複雜鬥爭一線，近距離、常態化、多角度掌握幹部實際表現，把敢不敢扛事、想不想做事、能不能成事作為重要標準，凡是政治過硬、實績突出、群眾認可的好幹部，看準的就要大膽使用。

文章強調，帶刺的幹部，容易遭受非議和排擠，能否看準用好，考驗各級黨委政府的政治擔當。

習近平 中共 20大

上一則

港呼吸道合胞病毒肆虐 醫院爆嬰兒集體感染

下一則

豬八戒說樅陽話？縣府砸6000萬拍西遊動漫

延伸閱讀

習普會40次 中國大使：世界越動蕩 中俄越向前

習普會40次 中國大使：世界越動蕩 中俄越向前
俄烏戰以來首度 習近平3/20起訪俄3天會普亭

俄烏戰以來首度 習近平3/20起訪俄3天會普亭
美反對中國調停計畫 習近平訪俄後可能與澤倫斯基通話

美反對中國調停計畫 習近平訪俄後可能與澤倫斯基通話
習近平自行其是 拜登癡心挽不回

習近平自行其是 拜登癡心挽不回

熱門新聞

中國富商郭文貴。（本報資料照片）

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

2023-03-16 12:28
習近平（左）11日與李克強（右）握手。路透

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

2023-03-11 10:58
雞蛋「化石」已有不少裂痕。（取材自微博）

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

2023-03-14 11:00
楊紫瓊1980年代到香港影壇發展。（取材自Instagram）

奧斯卡影后楊紫瓊 感謝香港成就她 擁港豪宅31年升值12倍

2023-03-14 02:11
中國知名軍醫蔣彥永12日下午過世，享耆壽92歲。（美聯社資料照片）

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

2023-03-14 13:28
李冬菊。（取材自大象新聞）

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

2023-03-11 08:03

超人氣

更多 >
川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定
隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」

隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」
美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響
伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣

伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣
三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍

三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍