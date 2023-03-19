習撐腰 官媒：用好「帶刺」幹部 不要怕得罪人

習近平此前到訪陝西延安一處蘋果園。(新華社)

中共 領導人習近平 近期表示為「敢抓善管不怕得罪人」的幹部撐腰後，官媒發文稱要用好「帶刺」幹部，稱這些幹部政治堅定、思想忠誠，但易遭受非議和排擠，考驗各級政府的政治擔當。

習近平2月在學習貫徹中共20大 精神研討班開班式上強調，為敢於善於鬥爭、敢於擔當作為、敢抓善管不怕得罪人的幹部撐腰鼓勁，看準的就要大膽使用。

官媒「中國組織人事報」隨後於2月底刊發題為「用好帶刺幹部」的文章，指出「帶刺幹部」看似不近人情，甚至被誤解為一根筋或倔脾氣，但政治上堅定、思想上忠誠，在大是大非面前旗幟鮮明，在矛盾困難面前挺身而出。

文章表示，為官避事平生恥。現實中，少數幹部熱衷於當老好人、太平官，有的信奉明哲保身，遇到矛盾繞著走，不敢指正，搞毫無原則、毫無底線的一團和氣。這樣的幹部看上去處世圓滑、四下逢迎，實際上缺乏擔當意識、鬥爭精神，長此以往，不僅會損害黨和政府的形象，更會貽誤事業發展。

文章認為，選準用好帶刺幹部，關鍵是知人善任。要深入基層尤其是嚴峻複雜鬥爭一線，近距離、常態化、多角度掌握幹部實際表現，把敢不敢扛事、想不想做事、能不能成事作為重要標準，凡是政治過硬、實績突出、群眾認可的好幹部，看準的就要大膽使用。

文章強調，帶刺的幹部，容易遭受非議和排擠，能否看準用好，考驗各級黨委政府的政治擔當。