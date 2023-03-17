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「治網」融入治國 中發布網絡白皮書打造「特色」治理

中國新聞組／北京17日電
中國16日發表「新時代的中國網絡法治建設」」白皮書，說明當前互聯網監管政策。（新華社）
中國16日發表「新時代的中國網絡法治建設」」白皮書，說明當前互聯網監管政策。（新華社）

中國國務院16日發布「新時代的中國網絡法治建設」白皮書，將網路法治建設融入全面依法治國戰略布局，國家互聯網信息辦公室表示，中國是全球網友數量最多的國家，要走一條中國特色治網之路。白皮書表示，除推動健康規範的網路秩序，營造天朗氣清的網路生態，還要共同參與全球網路治理體系變革，攜手構建網路空間命運共同體。

央視新聞報導，白皮書分6個部份，包括「堅定不移走依法治網之路」、「夯實網絡空間法制基礎」、「保障網絡空間規範有序」、「捍衛網絡空間公平正義」、「提升全社會網絡法治意識和素養」、「加強網絡法治國際交流合作」。

白皮書稱，中國順應全球訊息化發展大勢，將網路法治建設融入全面依法治國戰略布局，不斷深化對依法治網的規律性認識，形成中國特色治網之道。並指出，中國制定推出網路領域立法140多部，基本形成以憲法為根本，以網路內容建設與管理、網路安全和訊息化等網路專門立法為主幹的網路法律體系，為網路強國建設提供制度保障。

中國國家互聯網信息辦公室副主任曹淑敏表示，新時代中國網路法治建設的理念，包括堅持立足國情，處理好發展和安全、自由和秩序、開放和自主、管理和服務的關係，運用法治思維和法治方式解決制約互聯網發展的問題。

近年非法收集、買賣、使用、洩露個人信息等違法行為日益增多，嚴重侵害群眾人身財產安全，有記者提問，中國近年來密集推出了「網絡安全法」、「數據安全法」、「個人信息保護法」等法律，是不是意味中國正在和其他國家地區爭奪在網路治理規則方面的話語權，以及在推廣中國式的互聯網模式。

曹淑敏回應稱，中國網路法治建設立足於中國是全球最大的發展中國家和網友數量最多的國情，主動適應訊息時代潮流，廣泛借鑒世界各國網路法治先進經驗和成熟做法，又創新形成既有中國特色又符合國際通行法則的互聯網治理模式，走出了一條中國特色的依法治網之路。

中國自2019年起完成322萬款移動互聯網應用程序檢測，通報、下架違法違規移動互聯網應用程序近3000款。

國務院 檢測

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