印度學者：「機會之窗」關閉前 習近平恐加大對印、台威脅

印度智庫中國分析及策略中心16日舉辦座談會，討論中國國家主席習近平在第3任的任期內對印度等國家帶來的挑戰；圖為中心主任拉納德（左）發表觀點。（中央社）

印度 智庫中國分析及策略中心主任拉納德16日說，中國國家主席習近平 在第3任期內，恐會加大對印度與台灣的威脅力道，嘗試趕在「機會之窗」關閉前，實現民族復興的夢想。

印度智庫「中國分析及策略中心」（Centre for China Analysis and Strategy）16日在新德里舉行座談會，主題為「迫近的中國挑戰」（Looming China Challenge），討論中國對印度的戰略挑戰、習近平面臨的內部難題，以及中國在南亞區域發動的影響戰（influence operations）。駐印度代表處多名館員參加這場活動。

拉納德（Jayadeva Ranade）表示，習近平的新任期，對內除了振興經濟、為2030年可能爆發的糧食危機做準備之外，還得面對「政治安全」的挑戰。

他觀察到，「兩個確立」與「兩個維護」兩詞使用率漸增，中共 官媒如人民日報與光明日報也常出現「兩面人」以及「政治派系」等詞語，認為這反映出習近平對政權穩固的擔憂。

拉納德說，中共中央紀律檢查委員會已著手清查背離「兩個確立」的分子，外傳習近平的江（澤民）派整肅名單列有多達1萬5000人，如果習近平真的採取行動，這些人勢會群起反抗。

此外，中國內部還有一些政商界人士對習近平的俄羅斯政策心存不滿，他們擔憂自己因此受連累，比如遭到美國制裁，他們也是習近平維持政權穩定所需面對的不定時炸彈。

至於內部挑戰將對習近平的外部政策有何影響？拉納德回應，這主要還將視美中關係如何發展而定。

他說，如果美中關係繼續惡化，習近平會認為實現國家目標的機會之窗縮小，包括拿下台灣和民族復興等，這就只留給他兩個選擇：放棄目標或是加快腳步，「但我不認為他會放棄，這不符合他的性格…他將加快腳步，升高對台灣和印度的威脅層級」。

另方面，中國分析及策略中心研究員夏海娜（Namrata Hasija）說，中國第14屆全國人民代表大會政府工作報告在提及兩岸「統一」時，把前一屆刪除的「和平」兩字放回；加上最近一支上海市台辦訪團赴台，顯示中國在台灣即將總統大選之際，投射出願改善兩岸關係的印象，爭取台人好感，這也是中共「影響戰」的一部分。

習近平10日在第14屆全國人民代表大會第一次會議第3次全體會議上，以2952票全票贊同，當選中國國家主席，開啟第3個任期，成為中共建政以來任期最長的國家主席。