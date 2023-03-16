中俄伊聯合軍演／多國參與 類AUKUS聯盟雛形顯現

中國國防部15日發布消息稱，中伊俄將在3月15日至19日進行第三次海上聯演，其中有更多的國家以不同的方式參與進來。在澳英美三方安全夥伴關係(AUKUS )宣布後，中國「擴大朋友圈」，從中俄伊聯合海軍演習開始，類似AUKUS的聯盟雛形顯現。

專家表示，中國軍隊的和平屬性得到越來越多的國際認可和支持，更多國家願意與中國一道共同維護海上安全，構建海洋命運共同體。

環球網報導，消息稱，此次「安全紐帶—2023」海上聯演是根據中國、伊朗 、俄羅斯 等國軍隊共識，由2019年、2022年先後兩次舉行的中伊俄海上聯演發展而來。由此，可以看得出中伊俄三國海上聯演已經是常態化演習。

對比中國國防部此前兩次發布的演習消息，最明顯的一處表述是參演國變成了「中、伊、俄等國海軍」以及「根據中國、伊朗、俄羅斯等國軍隊共識」，雖然官方消息沒有給出具體細節，但表明在中伊俄三國之外還有其他國家海軍參與。

專家分析認為，「其他國家」不排除是來自上海合作組織（上合組織）成員國。中俄均是上合組織成員國，2021年杜尚別峰會期間，上合組織正式決定接納伊朗為正式成員。

北京外國語大學國際關系學院國際問題專家卓華15日表示，從官方信息可以看出有更多的國家以不同的方式參與進來，這展示出中國海軍越來越能發揮國際和平力量的作用，中伊俄聯合海上演習走向常態化；其次，中國軍隊的和平屬性得到越來越多的國際認可和支持，更多國家願意與中國一道共同維護海上安全，構建海洋命運共同體。

美國之音以「一個類似AUKUS的聯盟雛形顯現」來形容中俄伊聯合海軍軍演，報導引述美國富比世網站稱，AUKUS聯盟正在引起更大的國際關注，最終可能會導致中國和俄羅斯等國家建立類似的潛艇技術合作夥伴關係。中國已經提議與俄羅斯組建一個類似AUKUS的集團，由俄羅斯提供潛艇技術以換取中國的軍事援助，從而解決彼此面臨的一些緊迫問題。