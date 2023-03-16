別挑動分裂…習近平倡議「全球文明」：世界不需要新冷戰

中國國家主席習近平不斷擴大自己的國際影響力，在與各國政黨交流中提出全球文明倡議。（歐新社）

中國國家主席習近平 15日在「中國共產黨 與世界政黨高層對話會」上發表講話，提出「全球文明倡議」，包括：弘揚全人類共同價值、重視文明傳承和創新、加強國際人文交流合作，並暗諷美國「尊重世界文明多樣性」。他強調，中國共產黨將繼續同各國政黨和政治組織開展治黨治國經驗交流，共同推動構建「人類命運共同體」。

新華社報導，「中國共產黨與世界政黨高層對話會」15日以視訊連線方式舉行，主題為「現代化道路：政黨的責任」，多國政黨和政治組織領導人應邀出席會議。習近平出席開幕式發表主旨講話，作以上表示。

據央視新聞報導，習指當今世界挑戰和危機交織，冷戰思維不散，人類社會現代化又來到歷史十字路口。

習近平稱，中共20大提出要以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興。他強調，「中國式現代化」不走殖民掠奪的老路，不走國強必霸的歪路，走的是和平發展的人間正道。倡導以對話彌合分歧、以合作化解爭端，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，主張以團結和共贏思維應對安全挑戰，營造公道正義、共建共享的安全格局。

他說，世界不需要「新冷戰」，打著「民主」旗號挑動分裂對抗，本身就是對民主精神的踐踏，不得人心，貽害無窮。

習並提出「全球文明倡議」：

一、共同倡導尊重世界文明多樣性，堅持文明平等、互鑒、對話、包容，以文明交流超越文明隔閡、文明互鑒超越文明衝突、文明包容超越文明優越；

二、共同倡導弘揚全人類共同價值，和平、發展、公平、正義、民主、自由是各國人民的共同追求，要以寬廣胸懷理解不同文明對價值內涵的認識，不將自己的價值觀和模式強加於人，不搞意識形態對抗。

三、共同倡導重視文明傳承和創新，充分挖掘各國歷史文化的時代價值，推動各國優秀傳統文化在現代化進程中實現創造性轉化、創新性發展。

四、共同倡導加強國際人文交流合作，探討構建全球文明對話合作網絡，豐富交流內容。

另據新華社報導，中國常駐聯合國副代表耿爽14日在安理會審議烏克蘭 問題時指出，「中國恐懼症」是對中國的錯誤認知、戰略誤判和政治操弄。他警告，一國的對華政策如果被「中國恐懼症」綁架，只會固守零和思維，奉行遏制打壓，將導致衝突對抗。

據報導，耿爽並意有所指地稱，「一段時間以來，個別國家的政客似乎患上了『中國恐懼症』。他們對中國充滿偏見、疑神疑鬼，販賣焦慮、製造緊張。一場烏克蘭危機已經讓世界陷入亂局，難道要製造另一場危機令這個世界面目全非？」