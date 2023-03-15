被中企收購 美豬肉大王稱很成功 駁「中國威脅論」

史密斯菲爾德的產品。（取材自觀察者網）

在美國部分政客炮製中國「威脅論」、「間諜論」影響中美經貿關係之際，被中企收購10年、全美「豬肉大王」史密斯菲爾德食品公司（Smithfield Foods）表示，中企幫助他們拓展了業務和市場，增加了產能，還僱傭了更多工人，「這是一段非常成功的關係」。

觀察者網引述華爾街 日報報導，史密斯菲爾德食品的母公司是萬洲國際。這家公司位於中國河南 省，除了擁有「雙匯」品牌外，還從事養豬和生鮮肉加工等。2013年通過收購史密斯菲爾德，萬洲國際在海外建立了立足點，成為全球最大豬肉加工企業。

史密斯菲爾德食品首席執行官肖恩·史密斯（Shane Smith）表示，多年來他一直聽到關於史密斯菲爾德公司和萬洲國際的陰謀論。例如，一種陰謀論聲稱史密斯菲爾德將生豬運往中國加工，再運回美國賣給消費者。但實際上，史密斯菲爾德一直在美國飼養和加工生豬。

萬洲國際也為史密斯菲爾德帶來巨大幫助。史密斯說，萬洲國際幫助史密斯菲爾德穩步提高了年銷售額，從130億美元增至近180億美元。由於業務增加，公司在美國新增了3000名員工，並提高了產能。

史密斯也承認，當前的環境與2013年截然不同，他擔任首席執行官後待在華盛頓的時間更多了，也會見了更多政府官員。他需要和官員們解釋，史密斯菲爾德和萬洲國際的合作，與其他投資者並無不同。

2022年4月，中國駐美大使秦剛 參訪史密斯菲爾德食品工廠，史密斯對秦剛說，「雞爪在中國市場，比雞胸肉貴三倍，一開始我們沒人信，後來發現賣肉類副產品賺大了。」秦剛則表示，「這是中美農業互補，帶來的增值。」

據報導，該公司對中國出口的豬肉量，從2013年11.8萬噸，增加到2020年的51萬噸；2021年，美國向中國出口豬肉70萬噸，史密斯菲爾德一家就出口37萬噸，占53%。