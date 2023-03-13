神15航天員6月「回家」 今年展開登月計畫

圖為在北京航天飛行控制中心拍攝的神舟15號航天員費俊龍（右）、張陸（左）密切協同做出艙前準備的畫面。(新華社)

據中國載人航天工程辦公室12日消息，目前，神舟15號航天員乘組狀態良好，計畫於今年6月返回地面。執行神舟16號和神舟17號飛行任務的航天員乘組已經選定，正在開展任務訓練。

中新社報導，中國空間站（太空 站）已全面建成。2023年是空間站應用與發展新階段開局之年，根據任務安排，今年將組織發射天舟6號貨運飛船、神舟16號、神舟17號載人飛船，這是中國空間站全面建成、轉入應用與發展新階段後的首批飛行任務。

據瞭解，目前，天舟6號貨運飛船已完成出廠有關工作、運往文昌航天發射場，計畫於今年5月實施發射。神舟16號載人飛船、神舟17號載人飛船分別計畫於5月、10月發射。執行2次載人飛行的航天員乘組已經選定，正在開展任務訓練。

港媒報導，去年，中國全面完成以天和核心艙 、問天實驗艙和夢天實驗艙為基本構型的天宮太空站建造。作為人類歷史上規模最大的太空飛行器。

新華社報導，中國一貫堅持和平利用、平等互利、共同發展的原則，致力於將中國空間站打造成為面向國際社會的、開放的科技合作交流平台。中國載人航天工程辦公室與聯合國 外空司共同遴選的首批實驗項目，計畫於今年開始陸續上行，在中國空間站開展實驗研究。

報導指出，在實施空間站應用與發展階段任務的同時，工程也在全力推進載人月球探測任務，目前已完成載人月球探測關鍵技術攻關和方案深化論證，今年將全面開展登月階段各項研製建設工作。