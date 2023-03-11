周恩來後首位直升總理 李強上任首重疫後重振經濟

李強(前排左一)11日當選中國新一任國務院總理後，與國家主席習近平(前排中)握手，卸下十年總理任期的李克強(前排右)則在座位上鼓掌。(Getty Images)

中國14屆全國人大一次會議11日經投票表決，決定由中共政治局常委李強 出任新一任國務院總理，成為繼周恩來之後，第一個未當過副總理就晉升中國最高行政機構掌舵者。但李強也被視為中共總書記習近平 的親密盟友，是在習近平面前「說得上話的人」，如何重振疫後中國經濟將是他上任後最大挑戰。

反對和棄權票 比李克強 多

在11日出席的2947位人大代表中，李強獲2936張贊成票，三票反對，八票棄權。國家主席習近平隨即簽署主席令，任命李強為國務院總理。李強走向習近平，兩人微笑握手合照。緊接著，李強也走向前總理李克強，與李克強握手致意，李克強隨後也走向習近平與其握手。

和李克強對比，李強獲得的反對和棄權票稍多。2013年李克強首次出任國務院總理時，獲2940票贊成、三票反對、六票棄權；2018年李克強連任總理時，獲2964票贊成、兩票反對。

64歲的李強在去年10月中共20大後躋身中共中央政治局排名第二的常委。在習近平任浙江省委書記時，李強是溫州市委書記，兩年後被習提拔為省委秘書長，成為習近平的「大秘」，外界也常將其稱為習近平主政浙江時的「大管家」。

中防疫大鬆綁 他扮演關鍵

去年春天上海陷入一片混亂的「封城」期間，李強為上海市委書記。但在本月初全國「兩會」登場前，路透曾報導，去年12月7日中國防疫政策突然大轉向，不再執行嚴格「清零」政策，李強扮演關鍵性角色。

中國今年政府工作報告將2023年經濟增長目標定為偏低的「5%左右」，為數十年來最低的增長目標。受新冠疫情爆發、嚴格封控、房地產不景氣、美中對抗等多重因素影響，去年中國經濟成長率僅達3%，同樣是數十年來最差的表現。

李強曾任浙江省長、江蘇省委書記、上海市委書記，是中國官場罕見擁有主政長三角三個富裕省市經驗的高層，因此對經濟工作相當熟悉。外界對他最大的疑慮是，與幾乎所有前任總理不同，李強欠缺在中央政府工作過的經歷。

但有分析認為，擁有習近平的信任，就是李強最大的優勢，可能讓他獲得更多加持，有更大的空間可推行政策，過去中南海南北院(中共中央與國務院)步調不一和意見分歧的情況可望大為減少。

14屆全國人大一次會議13日上午閉幕後，李強將舉行他就任總理後的首場記者會並回答中外記者提問，屆時外界將得以從中一窺中國新一屆政府整體政策可能走向。