網友質疑她「雙標」了 董明珠：大學生打螺釘沒什麼不可以

中國全國人大代表、格力電器董事長董明珠表示，大學生畢業後去流水線打螺絲釘沒什麼不可以，聰明的人應該去基層歷練。（取材自澎湃新聞）

中國全國人大代表、格力電器董事長董明珠在這次中國全國兩會 期間又有經典語錄，她在10日接受澎湃新聞採訪時表示，大學生畢業後去流水線打螺絲釘沒什麼不可以，聰明的人應該去基層歷練。此言一出，立即引發熱議，網友意見不一。

有網友贊同大學生去基層鍛煉，更能錘煉個人能力；也有網友表示這是對大學生的一種貶低；還有網友認為之所以造成這樣的結果，是高校不作為導致的，盲目擴招，管理越來越鬆懈，導致畢業生品質越來越水。

有網友則質疑董明珠：你忘記了當初是怎麼罵北大張天一的嗎？

張天一是來自湖南常德的一名「90後」，本科就讀北京 外國語大學，本科畢業後考上了北京大學的法律碩士研究生。2014年，張天一即將研究生畢業，帶著北大法律碩士研究生的光環，張天一沒有進入機關單位，也沒有選擇到北京、上海大機構、大企業裡工作，而是選擇了創業，找到了幾個志同道合的老鄉一起開米粉店，並成功做大了。

創業成功後，張天一受邀參加央視舉辦的《青年中國說》欄目。在節目中，董明珠作為嘉賓，直接批評張天一這種行為是浪費國家的資源，而且強調對於賣米粉這件事兒，幾乎所有人都可以幹，完全不需要北大碩士這種高學歷的人才。

網友指稱，按照董明珠現在鼓勵大學生去流水線打螺絲釘的說法，她無疑是「雙標」了。相比賣米粉，在流水線打螺絲釘更加是「幾乎所有人都可以幹」的事情，也完全不需要大學生去做，大學生去流水線打螺絲釘無疑也是對國家資源的一種浪費，張天一好歹也是創業啊。