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李強任國務院總理 3票反對 8票棄權

特派記者賴錦宏、黃雅慧／北京11日電
中國新任總理李強。（央視截圖）
中國新任總理李強。（央視截圖）

中國14屆全國人大一次會議舉行第四次全體會議，今天決定中國國務院總理、中央軍事委員會副主席、委員人選，選舉國家監察委員會主任、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長、第14屆全國人大常委會委員。李強當選新任總理，但有3票反對，8票棄權。

人大代表們手中拿到6張選票，分別是總理、中央軍事委員會副主席及委員、國家監委主任、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長和人大常委。

大會宣讀了習近平提名信。中央軍委主席習近平提名張又俠、何衛東為中央軍委副主席人選。中央軍委主席習近平提名李尚福、劉振立、苗華、張升民為中央軍委委員人選。

另外根據中國「憲法」，國家主席習近平提名李強為國務院總理人選。14屆全國人大一次會議上午舉行全體會議，宣讀了習近平的提名信。

根據大會主席團提名，國家監察委員會主任候選人為劉金國，最高人民法院院長候選人為張軍，最高人民檢察院檢察長候選人為應勇。

10日剛當選第三任國家主席的習近平在投票完成後，也和身邊的總理人選李強聊天談笑。

由於是同額競選，這些被提名人，包括總理、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長、軍委副主席和委員，在出席的2947名代表中，事前都被估計將獲高票當選。

其中李強獲得2936票，其中3票反對，8票棄權；軍委副主席張又俠，1票反對，2票棄權；軍委副主席何衛東全票通過；軍委委員中苗華和李尚福各有1票棄權；國家監委會主任劉金國，3票反對，1票棄權；最高人民法院院長張軍，1票反對，3票棄權；最高人民檢察院院長應勇，3票反對，7票棄權；人大常委委員投票中，收到8張無效票。

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