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習近平可望續任 延續「三位一體」時代

記者林茂仁／綜合報導
國家主席習近平（右）將開啟第三任「三位一體」（總書記、國家主席、軍委主席）時代，圖為他和李強。（路透）
國家主席習近平（右）將開啟第三任「三位一體」（總書記、國家主席、軍委主席）時代，圖為他和李強。（路透）

全國人大會議9日提出國家主席、副主席名單，預計10日選舉確定，預期國家主席習近平可望續任，開啟第三任「三位一體」（總書記、國家主席、軍委主席）時代。

但評論指出，習近平雖然下定了鬥爭的決心，但卻面臨人口老化、房地產危機及清零政策後一蹶不振的消費熱情，使中國經濟發展蒙上了陰影。

德國之聲中文網報導，正在北京舉行的「兩會」，中國將完成包括國家主席、總理以及人大委員長等重要領導職位的換屆，儘管全國人大會議上的選舉和投票只是走走形式，但新一屆領導人的人員組成，仍是觀察中國今後政治走向的重要參考。

習近平這位黨和國家領導人正在實施其下一個重大步驟：重組黨和國家的權力架構。習近平希望將更多的權力集中在他的手中，並進一步擴大黨的影響力。同此前他所推動的清零政策以及反腐敗鬥爭一樣，習近平要讓整個權力機器都處於高度緊張狀態。而習近平這樣做，也自有他的道理：絕不允許出現可能同他作對的權力圈子。

迄今為止，習近平的這一策略頗為奏效。儘管解除防疫限制後，局面一度失控，大量的確診數讓醫院人滿為患，人們對此怨聲載道，儘管多地發生了抗議事件，儘管青年失業率仍然居高不下，但種種跡象顯示，習近平的權勢地位並沒有受到絲毫的削弱。

習近平權力的集中，也讓中央與地方各級官員緊盯央視報導習近平在兩會中各個場合的講話，兩會只是習近平第三任國家主席的開端，中央與地方各級官員都在等待習近平下指令，從中美關係到俄烏戰爭，就連對待美國的態度也要從習近平的講話來解讀。

華爾街日報報導，習近平在兩會期間罕見直接點美國為首的西方國家對中國實施全方位的遏制、圍堵及打壓，雖然習近平以往在內部談話也曾嚴厲批評美國，但這些訊息通常會被官媒過濾掉，或以較溫和或不點名的方式傳達出來，習近平批評美國的談話，也凸顯出中美關係緊張程度日益升高。

習近平 兩會 全國人大會議

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