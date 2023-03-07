秦剛兩會首秀：打不還手，罵不還口 中國辦不到

14屆全國人大一次會議7日在北京舉行記者會，外交部長秦剛就中國外交政策和對外關係回答中外記者提問。(路透)

中國外交部長秦剛 7日在兩會展開外長記者會「首秀」，外界關注是否會延續中國「戰狼」外交風格；秦剛致辭就表示，中國將堅定奉行獨立自主的和平外交政策，做世界和平的建設者。而秦剛對中美關係回應軟硬兼俱，讚美國人民熱情友善，但官方對中國的壓制與不公平競爭，中國不會「打不還手，罵不還口」，並指美國要有容得下別國發展的雅量。

對於中俄關係，秦剛明確指出，「不受任何第三方的干擾和挑撥」，「世界越是動盪不安，中俄關係越應穩步向前」。

美國全國廣播公司提問，中美分歧擴大，有可能發展健康穩定關係？秦剛指出，無人飛艇（偵察氣球 ）事件是偶發意外事件，美方卻違反國際法精神有罪推斷、過度反應、藉題發揮，製造一場本可以避免的外交危機。那是美國認知和定位嚴重偏差，「把中國當成最主要對手和最大地緣政治挑戰」，「第一粒紐扣扣錯，對華政策完全脫離正軌。」他指出，美方所謂「競爭」是全方位遏制打壓，是你死我活的零和博弈。

他表示，美方口口聲聲要遵守規則，但如同運動員在奧運比賽，不是想著如何跑出好成績，總是要去絆倒對方，甚至想讓對方參加殘會，「這不是公平競爭是惡意對抗」。

秦剛說：美方所謂要給中美關係「加裝護欄」、「不衝突」，實際上就是要中國打不還手，罵不還口，「這辦不到」。

秦剛說：決定中美關係的應該是兩國共同利益，「不是美國的國內政治和歇斯底里的新麥卡錫 主義。」

他希望美國政府摒棄零和博弈冷戰思維，拒絕「政治正確」的無端綁架，與中方相向而行。

秦剛在回答俄羅斯塔斯社提問時指出，中俄關係不對世界上任何國家構成威脅，也不受任何第三方干擾挑撥；「世界越是動盪不安，中俄關係越應穩步向前」。