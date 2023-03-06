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寓意頗深？李克強告別提「人在幹天在看」 網熱議

韓正赴山東代表團 顯示續任國家領導人

中國新聞組／北京6日電
中國國務院副總理韓正參加14屆全國人大一次會議山東代表團的審議。（新華社）
中國國務院副總理韓正參加14屆全國人大一次會議山東代表團的審議。（新華社）

20大七名政治局常委昨天全部參加團組審議，其中習近平與蔡奇、丁薛祥在江蘇團，李強在雲南團，趙樂際前往四川團，王滬寧在貴州團，李希參加福建團。國務院副總理韓正5日也來到他所在的山東代表團，和代表們一起審議政府工作報告，顯示他仍將繼續擔任國家領導人。

新華社報導，在聽取代表發言後，韓正説，李克強總理所作的政府工作報告，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹黨的20大精神和中央經濟工作會議精神，完整、準確、全面貫徹新發展理念，充分體現了以人民為中心的發展思想，完全贊成這個報告。

韓正表示，黨的19大以來的五年極不尋常、極不平凡。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，有力應對各種困難和風險挑戰，經受了世界變局加速演進、新冠疫情衝擊、國內經濟下行等多重考驗，推動黨和國家事業取得舉世矚目的重大成就。過去一年，黨中央團結帶領全黨全國各族人民，統籌國內國際兩個大局，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，保持了經濟社會大局穩定。

韓正強調，今年是全面貫徹黨的20大精神的開局之年，要更加深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，更加堅定自覺做到「兩個維護」，把思想和行動統一到黨中央對形勢的判斷和決策部署上來，紮實做好各項工作，努力完成全年目標任務，不斷奪取新時代中國特色社會主義新勝利。

韓正指出，要堅持穩字當頭、穩中求進，在保持政策連續性、穩定性的基礎上，增強針對性和有效性。要完整、準確、全面貫徹新發展理念，更好統籌發展和安全，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，實現高質量發展。要堅持以人民為中心的發展思想，始終牢記民生福祉，在發展中保障和改善民生，紮實推進共同富裕。要堅持目標導向問題導向相結合，緊緊圍繞工作目標，建立、完善發現問題的機制，在解決問題中不斷向目標前進。

20大 習近平 疫情

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