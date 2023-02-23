中俄戰略結盟「穩如泰山」？美媒指政治籌碼增加

中共中央外事辦主任王毅(左)22日與俄羅斯總統普亭會面，雙方熱情握手。(取材自澎湃新聞)

中共中央外事辦主任王毅 22日與俄羅斯 總統普亭 會面。普亭稱，中俄關係正按計畫發展，王毅則說中俄關係歷經國際風雲考驗，「成熟堅韌、穩如泰山」，雙方也公開提及習近平將到訪俄羅斯的計畫。美媒有評論指出，中俄戰略結盟將增加政治籌碼，但中國不會透過結盟「丟掉西方」，讓自己變成西方的敵人。

普亭接見王毅時，大部分時間都面露笑容，他張開雙臂歡迎王毅，兩人握手合影。胡錫進在微博上發文描述當時的情景是「普亭張開雙臂，勝似千言萬語，但最後是雙方熱情握手」。

自由亞洲電台報導，普亭一開始就表示，「俄中關係正向著往年計畫好的方向發展，一切都在前行、發展，更達到了新境界」。王毅則說，當前國際形勢確實嚴峻複雜，但是中俄關係歷經國際風雨的考驗，成熟堅韌、穩如泰山，危機和亂象雖然時常出現在我們的面前，但是危中有機、危可轉機。

王毅還表示，中俄全面戰略協作夥伴關係從不針對第三方，也就不受任何第三方的干擾和挑撥，更不會被第三方的脅迫和施壓所壓倒。

普亭表示，與中國合作非常重要，期待中國國家主席習近平訪問俄羅斯，他說習近平訪問俄羅斯，之前雙方「早已同意了」。

時政評論人士王軍濤認為，習近平是在藉俄羅斯擺出中俄戰略結盟，其用意是向西方世界增加自己的地緣政治份量，減輕西方的圍堵壓力。從長遠來看，習近平的中國夢和普亭的沙皇夢，都相互矛盾勢同水火。

王軍濤稱，在中國的角度來說，是想利用俄國，中國絕對不會願意透過和俄國的結盟丟掉西方，現在即使美國在用咄咄逼人的姿態要對中國進行圍堵，但美國也並沒有想切斷和中國的這種聯繫，因為還有很多方面美國需要中國的合作，中國在西方還是有很大的機會和空間。中國不會因為要與俄羅斯結盟而冒風險把自己變成西方的敵人。從更長遠來看，中俄結盟也不具這個基礎。

路透報導分析，對普亭來說，面對冷戰高峰與西方最大規模的對抗，中國的大國支持能讓他將被西方孤立視為向亞洲傾斜。而對於習近平來說，俄羅斯此時比任何時候都更加依賴中國。