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雙邊關係復甦 中日安全對話同意互設防務熱線

中國新聞組╱北京23日電
中國外交部副部長孫衛東（左）於22日在東京會見日本外相林芳正。(美聯社)
中國外交部副部長孫衛東（左）於22日在東京會見日本外相林芳正。(美聯社)

時隔約4年，中國與日本外交及國防高層官員參與的第17次「中日安全對話」再度舉行，中國外交部副部長孫衛東及日本外務省外務審議官山田重夫出席，雙方確認加強安保與防衛領域的溝通，雙方同意就直通兩國防務部門官員的熱線，朝今春前後啟用展開協調。

日本NHK報導，日方在會上提及疑似中國氣球進入日本領空一事，並再次要求中國不應讓這種情況再發生。報導指出，山田重夫對東海局勢表達嚴重關切，包括釣魚島（日本稱尖閣諸島） ，他也對中國加強在日本周邊的軍事活動，包括與俄羅斯合作的情況，表達嚴重關切，日方也要求中國在俄烏戰爭中發揮負責任的作用。

中央社報導，孫衛東在會中談到日本2022年底通過的「安保三文件」時說，對日本強化與地區外勢力的勾結與交流，及對台灣問題表現出負面行動「存有嚴重憂慮」，希望聽到日方負責任的說明。

孫衛東說，面對當前複雜多變的國際地區形勢，中日關係的「重要性沒有變，也不會變」。雙方應以兩國領導人關於「構建契合新時代要求的中日關係」等重要共識為遵循，以今年中日和平友好條約締結45周年為契機，維護基礎、增進互信，恪守「中日四個政治文件」各項原則。

路透報導，孫衛東會後表示，雙方也談及疏通工業供應鏈、以及福島核廢水排海的問題。中日同意，為避免不測事態，雙方會設立直通兩國防務部門官員的熱線，它可能會在春季前後啟用。

環球時報時評指出，一系列磋商讓人們看到中日冰凍已久的雙邊接觸在復甦，在一定程度上傳遞出穩定中日關係的積極信號。

評論也指出，日本對中國的快速發展感到緊張和不適，對跟它本不相干的台海局勢感到緊迫，這種庸人自擾式的國家精神內耗，導致日本這兩年的對華政策進入一種「惡性螺旋」。

日中安全對話時隔近4年舉行。(美聯社)
日中安全對話時隔近4年舉行。(美聯社)

另據美國之音報導，對於中日安全對話，專家認為，中國祇想阻止日本與美國關係更緊密，而中國一面談、一面試圖改變現狀的「和戰兩手策略」永遠不會改變。

據報導，印太戰略專家、台灣學者林賢參表示，中日恢復任何對話都不會緩解兩國近期的緊張關係，雙方恢復對話頂多只能達到避免關係再惡化的效果而已。而且中日兩國在台灣問題上完全不可能有共識，因為中國不但不收斂對台灣的軍事騷擾，還有逐漸增加的傾向。

日本學者伊藤隆太則認為，在中美對峙不變的大局之下，中國希望與日本恢復或增加對話機會，也只是藉機離間日美同盟緊密的合作現況，並非真正想改善日中關係。

中國外交部副部長孫衛東（左）在東京外交部舉行的日中安全對話期間與日本同行交談。(...
中國外交部副部長孫衛東（左）在東京外交部舉行的日中安全對話期間與日本同行交談。(美聯社)

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