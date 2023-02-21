中斷4年 中日重啟安全對話 專家料對話具建設性

中國副外長孫衛東於21日赴日，在東京舉行中日安全對話及外交磋商。（新華社資料照片）

日本 外務大臣林芳正18日在慕尼黑安全會議場邊，和中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅 會晤約50分鐘後，路透等媒體隨即報導中日舉行安全對話。第一時間中國官方未有回應，官媒環球時報也聲稱未獲消息。20日下午，中國外交部發言人汪文斌終於證實，外交部副部長孫衛東21日赴日本，兩國將舉行第17次安全對話。

據日本共同社報導，日中雙方已同意在東京舉行外交和防務部門高官出席的安全對話，將是2019年2月在北京 舉行中日安全對話之後的首次。日本外務省指出，中日安全對話將在本月21和22日舉行。

汪文斌昨天就此表示，經中日雙方商定，孫衛東將於21日赴日本，與日本外務省外務審議官山田重夫舉行第17次中日安全對話，及第29次中日外交當局定期磋商，雙方將就中日關係兩國防務安全政策和共同關心的國際地區問題廣泛深入交換意見。

共同社評論認為，若安全對話能夠舉行，將有助於緩和兩國間的緊張關係。

中國媒體環球時報引述黑龍江社會科學院東北亞研究所研究員笪志剛表示，2019年後，日本不斷強化配合華盛頓打壓中國政策，中日關係呈下行態勢，中日安全對話也處於中斷狀態。此次兩國若能恢復安全對話，對中日管控分歧、處理危機、避免偶發事件導致的衝突，將是一件積極的事情。儘管通過一次對話無法解決中日間許多懸而未決的問題，但對於維護兩國關係和地區局勢的穩定，阻止一些事態的進一步升級，仍然具有建設性。

此外，本報系聯合報報導，在2月初傳出將離任回國訊息的中國駐日本大使孔鉉佑，據中國駐日本大使館官網20日發布訊息顯示，他近日已進行了辭行拜會，包括日本自民黨幹事長茂木敏充、公明黨黨首山口那津男、立憲民主黨黨首泉健太等日本朝野政黨主要負責人。

孔鉉佑說，雙方應堅持「互為合作夥伴、互不構成威脅」的重要政治共識，共同致力於構建契合新時代要求中日關係。