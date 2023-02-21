拜登、習近平通話？ 復旦學者：當前時機不宜

美國總統拜登是否與中國國家主席習近平通話引起關注。圖為中國國家主席習近平去年11月在印尼與美國總統拜登會晤。（新華社）

中美因「氣球 事件」針鋒相對，美國總統拜登 曾表態希望與中國國家主席習近平通話，不過，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯就此指出，領導人通話需創造條件和氣氛，美方言而無信，去年拜習會 後，美方不僅加大在科技問題上對中方施壓，還繼續在台灣問題發起挑釁，近期也未能處理好「飛艇」（偵察氣球）事件，「目前通話的時機恐怕不合適」。

但他也說，這次中共外事辦主任王毅與美國務卿布林肯見面，意味著「飛艇事件」告一段落，雙方都有意願「翻篇」（指讓事件落幕）。之後有兩方面值得關注，一是雙方還能否朝著去年11月拜習會的共識繼續推進，包括恢復高層交往，二是雙方的聯合工作組能否處理好共同關心的具體問題。

據澎湃新聞報導，吳心伯認為這次事件對中方的啟發是，降低對中美關係的預期，提高危機意識。即便雙方前期已就一些特定議程做好安排，中方也要做好準備應對隨時可能出現的負面衝擊和變化。

港媒引述南京大學國際關係學院院長朱鋒分析，這次中美最高外交官會晤，顯示在當前中美關係複雜嚴峻背景下，雙方都希望保持接觸、對話和溝通。

中國人民大學國際關係教授時殷弘稱，中美都希望通過高級別會談來防止競爭和對抗進一步惡化，同時，雙方都沒有或準備做出重大讓步。