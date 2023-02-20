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大貓熊香香返中國前最後亮相 日本民眾淚眼送別

中國新聞組／北京20日電
許多日本民眾19日到上野動物園與香香告別，爭相拍照留念。（取材自中央社/日本共同社供圖）
許多日本民眾19日到上野動物園與香香告別，爭相拍照留念。（取材自中央社/日本共同社供圖）

飼養在日本東京上野動物園內的五歲大貓熊香香，21日將搭機返回中國，19日是最後一天公開亮相。在園方舉行的事先抽籤中籤民眾19日依序入園送別，有民眾不捨到流下眼淚。

來源：youtube

中央社綜合電訊報導，上野動物園雄性大貓熊力力及雌性大貓熊真真在2017年交配後，真真同年6月12日順利產下雌性大貓熊香香。

因為香香所有權歸中國，依據當初協定，香香滿24個月大時就要回中國定居。不過，東京都政府在2019年6月12日期限前提出延長申請，獲中國方面同意，香香可在東京續住到2020年12月底。

未料碰上新冠疫情爆發，讓香香的返中之路再度延後到今年2月21日。

日本朝日新聞報導，在上野動物園出生成長的香香，19日一如往常時而仰躺在木床上、時而起身打呵欠，並朝著民眾大口吃起竹子。

香香舉手投足的每個動作都引來民眾歡笑聲及手機拍照聲，由於每位中籤民眾只能在場內停留一到兩分鐘，可以看到有民眾在時間截止時，流淚揮手跟香香告別。

部分沒中籤的民眾19日也特地到上野動物園外感受氣氛，家住埼玉市的40多歲女性說，雖然沒中籤無法入園看香香，「但因為19日是香香最後一天公開亮相，所以我想來這裡跟香香呼吸相同的空氣」。

鄰近上野動物園的「上野諮詢中心」，因為擺放超過200種大貓熊紀念商品，被大貓熊迷稱為「大貓熊諮詢中心」，19日也吸引大批人潮搶購紀念商品。家住東京都墨田區的中川美紀說，19日買了大貓熊布偶，「用來紀念我最喜歡的香香」。

日本上野動物園內的五歲大貓熊香香將送返中國，19日是最後一天公開亮相。（日本共同...
日本上野動物園內的五歲大貓熊香香將送返中國，19日是最後一天公開亮相。（日本共同社）

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