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中回擊：美氣球去年多次非法飛越新疆西藏

中國新聞組／北京16日電
中國外交部發言人汪文斌稱，去年5月以來，美方的高空氣球10多次非法飛越中國領空。(美聯社)
中國外交部發言人汪文斌稱，去年5月以來，美方的高空氣球10多次非法飛越中國領空。(美聯社)

美中偵察氣球事件不斷升溫，雙方輿論戰持續。中國外交部發言人汪文斌聲稱，去年5月以來，美方的高空氣球10多次非法飛越中國領空，當中包括包括飛越新疆、西藏等地。不過，紐約時報一篇評論指中國試圖將這場氣球爭議導向是美國不可逆轉衰落的徵兆。

中央社引述據環球網報導，中國外交部昨天舉行例行記者會，會中媒體提問，中方說2022年5月以來美方的高空氣球至少10多次非法飛越中國領空，中方怎樣處置。汪文斌汪文斌表示，自2022年5月以來，美方在美國本土放飛大量高空氣球，持續進行「全球環行」，未經中方相關部門批准，至少10多次非法飛越中國領空，包括飛越新疆、西藏等地。

他表示，對於中國「民用飛艇因不可抗力誤入美領空」，中方已多次說明。但美方對美國氣球未經中方批准，非法飛越中國領空卻隻字不提，還聲稱中方散布虛假訊息。

汪文斌表示，中方對非法飛越中國領空的美國氣球做出冷靜、專業處置，美方卻對因不可抗力誤入美領空的中方民用飛艇做出過度反應，美方應停止對中方抹黑攻擊，中方保留做出進一步必要反應的權利。

紐約時報一篇評論指，中國試圖在宣傳中駁倒拜登政府，絲毫不承認氣球事件給自己的信譽造成損失，以及有越來越多的證據顯示，中國監視鄰國和更遠的地方了。

評論引述北京清華大學國際關係教授邢悅說法，「由於近年來的宣傳，中國不可能向美國做出讓步或道歉。中國人民不能接受來自本國政府的軟弱態度」。布魯金斯學會高級研究員、曾在美國國家安全委員會任中國事務主任的何雷恩(Ryan Hass)也表示，中國正在發現，很難在不進一步加劇與美國緊張關係的情況下顯得強大，雷恩指，「他們在被迫做出選擇時會優先考慮國內受眾，而不是外部受眾，」

氣球 紐約時報 新疆

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