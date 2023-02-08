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土耳其強震 中國官方82人、民間百餘人雙線馳援

中國新聞組／北京8日電
中國救援隊7日下午乘國航包機從首都機場出發飛赴災區，圖為救援隊在首都機場列隊行進。 （新華社）
中國救援隊7日下午乘國航包機從首都機場出發飛赴災區，圖為救援隊在首都機場列隊行進。 （新華社）

土耳其強震發生後，各國紛派救援隊；中國的社會救援力量「公羊救援隊」派遣隊伍攜帶設備及搜救犬，7日上午從杭州基地出發經香港轉機趕赴土耳其最嚴重的災區。官方救援隊也在7日下午從北京起飛，規模為82人。此外，中國首批將向土耳其提供人民幣4000萬元（約589萬美元）緊急援助。

綜合媒體報導，應土耳其政府請求，7日16時許，中國官方的「中國救援隊」已經乘國航包機從首都機場出發飛赴土耳其災區。消息並指出，按照統一部署，中國應急管理部派出「中國救援隊」82名隊員攜帶救援裝備和物資前往災區，救援隊主要由北京市消防救援總隊、中國地震應急搜救中心、應急總醫院人員組成。

目前民間已經有公羊救援隊派出8人，因為地震原因，飛土耳其的航班也受到影響，救援隊取道香港轉機奔赴土耳其進行跨國救援。救援隊中午11時許抵達香港，7日晚星夜乘搭直飛土耳其伊斯坦布爾的航班，預計8日下午到達地震受災點，在隊伍的微信群裡，「平安歸來」的祝福早已刷屏。

藍天救援隊也打算派出100到120位救援人員，第一批預計50人，目前已經出發，預計從廣州飛往杜拜轉機；深圳救援隊則正在組建先遣隊伍。

對於此次震災，中國國家主席習近平已經分別向土耳其、敘利亞總統致電慰問；而中國外長秦剛6日也向土耳其外長致電慰問。

中國外交部發言人毛寧7日說，中方十分關注土耳其和敘利亞發生強烈地震。面對當前重大地震災害，中方將全力施以援手。

毛寧在例行記者會上回答有關提問時表示，地震發生後，中國駐土耳其、敘利亞使館第一時間發布領事提醒並啟動應急機制，全面了解核實中國同胞、中資機構和人員安全情況。目前暫未收到中國公民傷亡報告。

毛寧表示，中國政府已第一時間啟動緊急人道主義援助機制，首批將向土耳其提供價值4000萬元人民幣緊急援助，包括派遣重型城市救援隊、醫療隊，並提供土方急需的救災物資。正在協調向敘利亞提供敘方急需的救災物資，並加快落實正在實施的糧食援助項目。

此外，中國社會各界也向土耳其、敘利亞伸出援手。中國紅十字會已分別向土耳其和敘利亞各提供20萬美元援助；當地華人、華僑籌集帳篷、毛毯等救援物資。

公羊救援隊8人先遣隊7日上午從杭州蕭山機場出發。（視頻截圖）
公羊救援隊8人先遣隊7日上午從杭州蕭山機場出發。（視頻截圖）

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