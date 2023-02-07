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「欠你1個道歉」 李文亮辭世3周年 美日韓多城華人集會悼念

中國新聞組／北京7日電
2023年2月4日，美國洛杉磯中國領事館外紀念吹哨者李文亮醫生逝世三周年。（取材自推特）
2023年2月4日，美國洛杉磯中國領事館外紀念吹哨者李文亮醫生逝世三周年。（取材自推特）

中國新冠疫情「吹哨人」李文亮醫師辭世三周年，全球各地華人相繼舉辦集會悼念他。在洛杉磯，當地華人策畫燭光晚會遭遇砸場，鬧場者被眾人制伏後被警方逮捕上銬帶走。此外，也有網友在李文亮的微博下寫道：「李醫生三年了，它們還欠你一個道歉。」

綜合媒體報導，李文亮生前是武漢市中心醫院眼科醫生，曾於疫情爆發之初示警卻被警方訓誡，官媒新華社斥責他造謠，之後官方宣布李文亮不幸染疫於2020年2月7日去世，享年34歲。

在美國洛杉磯，約50人於當地時間4日傍晚聚集洛城中國領事館前點燭光悼念李文亮。來自上海的留學生張俊杰說，李文亮選擇道德良知而非政治正確，勇敢說出真相與事實，但中共的獨裁暴政不會放過選擇良知的人。

據自由亞洲電台和美國之音與網友上傳至推特的影音及訊息，身分不明的青年搗毀擺放在現場的花圈，破壞架設的影音設備，經眾人齊力制伏後交由警方上銬帶走。

洛杉磯場次追悼會由中國民主黨和白紙革命LA團體舉辦，他們在領事館外高喊，「暴政必亡、結束中共、習近平下課」等口號。

在舊金山，中國民主教育基金會和人道中國於當地時間5日中午在中領館外集會，約20人手持參與白紙運動被捕青年的照片呼喊口號，要求中國當局放人。

在英國倫敦，新成立的非營利組織「中國反賊」（China Deviants）在當地時間5日晚於一處室內場館舉辦紀念李文亮逝世3周年集會，約50名旅英華人參加。

與會者向小熊維尼娃娃施暴、踐踏各式中共領導人習近平頭像海報，並撰寫明信片給關押在中國的政治犯，展示李文亮和聲援鐵鍊女的畫作，還有演講、詩歌和音樂悼念等。

日本東京、南韓首爾、澳洲雪梨、紐西蘭基督城和其他等十多個城市，也分別舉辦悼念李文亮的集會和抗議活動。

至今，依然有許多中國網友天天到李文亮的微博下留言，留言的氛圍從2020年的憤怒與悲傷，在經過三年之後，如今已經變成抒發日常與對抗遺忘。

昨天也有網友到李文亮的微博下寫道：「三年了，最近怎麼樣，李醫生放心，總還會有人記得是2月6號，而不是2月7號的。」、「李醫生三年了，它們還欠你一個道歉。」、「三年了，疫情沒了，煙花復燃。但我們都記得曾經發生的事。」

洛杉磯華人4日舉辦燭光晚會紀念李文亮醫師，卻遭人砸場。砸場者被眾人制伏，隨後被警...
洛杉磯華人4日舉辦燭光晚會紀念李文亮醫師，卻遭人砸場。砸場者被眾人制伏，隨後被警方逮捕上銬帶走。（取材自推特）

李文亮 疫情 洛杉磯

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