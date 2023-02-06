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中國外交部霸氣回覆氣球事件：美方不要沒完沒了 升級擴大

記者陳言喬／即時報導
中國外交部發言人毛寧稱，美方不要沒完沒了，升級擴大。（歐新社）
中國外交部發言人毛寧稱，美方不要沒完沒了，升級擴大。（歐新社）

中國疑似間諜氣球飛越美國本並被美軍機擊落事件，6日在中國外交部例行記者會上成為媒體輪番詢問焦點。中國外交部發言人毛寧回應，美方不要沒完沒了，升級擴大，中方將視事態的發展作出必要的反應。

6日下午，中國外交部例行記者會上，各國媒體輪番詢問「氣球事件」。

澎湃新聞報導，有記者提問，發言人能否介紹外交部副部長謝鋒與美方交涉「偵查氣球」的情況？對於美方擊落「偵查氣球」，中方稱「保留作出進一步必要反應的權利」，中方計畫做出何種回應？

毛寧回應表示，關於謝峰副部長交涉的情況，中方已經發佈了消息可以查閱。「我想強調的是，美方不顧中方的反復說明，執意動用武力，明顯反應過度，中方堅決反對」。

她說，「美方不要沒完沒了，升級擴大，中方將視事態的發展作出必要的反應」。

毛寧強調，這次事件完全是不可抗力導致的意外。美國國防部自己也聲明，這個氣球或者說這個飛艇不會對地面人員構成軍事和人身威脅。

她說，美方不顧中方的反覆說明，執意動用武力，明顯反應過度，中方堅決反對。對於這種偶發意外事件，雙方特別是美方應當以冷靜、專業、非武力的方式妥善處理。

毛寧重申，這艘無人飛艇是民用性質，用於氣象等科研目的，受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離了預定航線，這完全是一次不可抗力導致的偶發意外事件。

毛寧表示，中國是負責任的國家，我們一貫是嚴格遵守國際法，尊重別國國家主權和領土完整的。歷史證明，經常踐踏國際法，侵犯別國主權和領土完整的是美國。「我們已經表明這完全是一次不可抗力導致的偶發意外事件，美方還刻意渲染炒作，甚至武力襲擊，這是不可接受的，不負責任的行為」。

氣球 國防部 間諜

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