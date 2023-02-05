我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美擊落中國偵察氣球 AIM-9X飛彈厲害在哪？

極端寒流創低溫 新罕州華盛頓山-108℉ 比火星還冷

胡錫進：中國的「流浪氣球」給大家換來樂子 夠本了

記者陳言喬／即時報導
被指為中國的間諜氣球被美軍機擊落瞬間。（路透）
被指為中國的間諜氣球被美軍機擊落瞬間。（路透）

美軍機擊落中國的偵察氣球，中國媒體人胡錫進稱，對中國網友們來說，這只「流浪氣球」造價不高，而且已經失控，給大家換來一個樂子，夠本了。

環球時報前總編輯胡錫進早前稱，很多中國網友感覺很解恨，寧願把這只「流浪氣球」看成中國對美國有史以來的首次「出擊」。

胡錫進說，中國外交部的聲明中對這只「流浪氣球」使用了「飛艇」的表述。據他瞭解，2萬米以上平流層飛艇目前在全球都處在研發階段，中國走得比較靠前，這艘飛艇應該是一艘實驗艇，並非已經定型的成熟飛艇，現在全世界還沒有很成熟的平流層飛艇。

他說，這艘飛艇飄到美國上空，肯定是因為失控了。中國公司的平流層飛艇，設計目標應該是只用於中國和近海上空，現階段不可能有讓它長途飛行跑到美國上空執行任務的設計，那太超前了，完全不可思議。

胡錫進表示，美國和歐洲都在搞平流層飛艇研究，但進展並不順利。中國的這艘平流層飛艇飛到美國上空，雖是被高空氣流意外帶過去的，但仍可能讓美國有的人感到一些震動。因為中國的飛艇畢竟升上去了，長期在空，失控的問題今後應能逐漸解決。

中國飛艇飄到了美國，一方面證明中國的平流層飛艇研究取得很大進展，一方面說明中國相關公司的技術還不成熟，飛艇的失控問題未得到根本解決。技術進展和它的不成熟是飛艇研究現狀的兩面，有的人為它「嚇了美國人一跳」而驕傲，有的人為它不成熟並且惹出外交糾紛而不開心，各有各的道理。

氣球

上一則

中國閒置的核酸檢測亭變身美食攤位、圖書館、診療點

延伸閱讀

「間諜氣球」美國製造？胡錫進慘遭中國外交部打臉

「間諜氣球」美國製造？胡錫進慘遭中國外交部打臉
美中2025年開戰？胡錫進：美軍嚇唬不了中國

美中2025年開戰？胡錫進：美軍嚇唬不了中國
日相稱日將「主導國際社會一年」胡錫進酸：政治海盜國

日相稱日將「主導國際社會一年」胡錫進酸：政治海盜國
胡錫進：中日格局已變 中國要動腦把日本變成自己小弟

胡錫進：中日格局已變 中國要動腦把日本變成自己小弟

熱門新聞

媽媽李連英暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下這張照片。（取材自上觀新聞）

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

2023-01-28 22:40
胡鑫宇媽媽發在抖音上的兒子照片。(取材自南方周末)

江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨

2023-01-29 23:05
中國專家稱，社交與多動腦能有效預防老年失智。新華社

中國研究：找到保護老年人記憶有效方案 謹記這口訣

2023-01-28 15:01
有「雪窩」之稱的山東威海漫27日依舊雪花紛飛，但中國多數地區29日起氣溫將逐漸回暖。（取自中國天氣網）

中國東北有多冷？住宅大門忘關 一夜就成冰溶洞

2023-01-28 11:42
江西鉛山鎮遠高中高一生胡鑫宇的失蹤案件，受到社會極大關注。圖為家屬先前的尋人啟事。（取材自南方都市報）

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

2023-02-01 21:06
回鍋了16次的花卷。（視頻截圖）

兒花20萬去三亞度假 父母超省…花卷蒸16次 剩菜調料打包

2023-01-28 04:00

超人氣

更多 >
175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢

175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢
美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中

美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中
新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客

新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客
啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

改變心意？美高層考慮擊落中國氣球 時間點曝光

改變心意？美高層考慮擊落中國氣球 時間點曝光