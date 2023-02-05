胡錫進：中國的「流浪氣球」給大家換來樂子 夠本了

被指為中國的間諜氣球被美軍機擊落瞬間。（路透）

美軍機擊落中國的偵察氣球 ，中國媒體人胡錫進稱，對中國網友們來說，這只「流浪氣球」造價不高，而且已經失控，給大家換來一個樂子，夠本了。

環球時報前總編輯胡錫進早前稱，很多中國網友感覺很解恨，寧願把這只「流浪氣球」看成中國對美國有史以來的首次「出擊」。

胡錫進說，中國外交部的聲明中對這只「流浪氣球」使用了「飛艇」的表述。據他瞭解，2萬米以上平流層飛艇目前在全球都處在研發階段，中國走得比較靠前，這艘飛艇應該是一艘實驗艇，並非已經定型的成熟飛艇，現在全世界還沒有很成熟的平流層飛艇。

他說，這艘飛艇飄到美國上空，肯定是因為失控了。中國公司的平流層飛艇，設計目標應該是只用於中國和近海上空，現階段不可能有讓它長途飛行跑到美國上空執行任務的設計，那太超前了，完全不可思議。

胡錫進表示，美國和歐洲都在搞平流層飛艇研究，但進展並不順利。中國的這艘平流層飛艇飛到美國上空，雖是被高空氣流意外帶過去的，但仍可能讓美國有的人感到一些震動。因為中國的飛艇畢竟升上去了，長期在空，失控的問題今後應能逐漸解決。

中國飛艇飄到了美國，一方面證明中國的平流層飛艇研究取得很大進展，一方面說明中國相關公司的技術還不成熟，飛艇的失控問題未得到根本解決。技術進展和它的不成熟是飛艇研究現狀的兩面，有的人為它「嚇了美國人一跳」而驕傲，有的人為它不成熟並且惹出外交糾紛而不開心，各有各的道理。