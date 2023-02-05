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美擊落中國氣球 中國防部：保留必要手段處置權利

「似珍珠港情境」流浪氣球事件 中媒：美反常炒作

中國新聞組／北京5日電
中美關係近來因一只偵查氣球再添變數。(美聯社)
中美關係近來因一只偵查氣球再添變數。(美聯社)

中國高空偵察氣球在美國飛行數天後被美軍擊落，引發中國抗議。有分析稱，美方完全有能力在氣球飛入初期處理，且此前對類似情形多讓氣球自行飄走、不擊落也不宣傳，這次卻反常炒作，還讓它飛這麼遠，神似「珍珠港情境」，似乎美方「已明知並坐視其進行」。氣球事件可能使美中關係探底，美眾院議長麥卡錫訪台可能性大為上升，「這會比較危險」。

鳳凰新聞榮譽主筆唐駁虎分析，部分美國居民和輿論對於高空氣球的關注和情緒，可能來自於二戰時日本實施的氣球炸彈襲擊。美雖在二戰中是受害者，但在冷戰期間也多次利用西風帶釋放偵察氣球，1974年就有一枚美國間諜氣球因逼近北京被解放軍擊落。

當時美國國防官員的說法都是這並不構成重大的情報蒐集風險。但這次中國氣球飄進美國高空，美國就直指這是間諜氣球。文中指出，套句美方當年說法，利高空氣球偵察是效率極低的方式。中國吃飽飯沒事做才會放個氣球橫渡太平洋，很明確，這就是一艘民用飛艇。

文稱，美方以往做法是讓氣球自行飄走，不去擊落也不宣傳報導。那麼，為什麼這一次反常炒作？這才是最值得分析的部分。「反正意料之中，美國國務卿布林肯決定推遲原定2月5日至6日的訪華了。嗯，表示遺憾」。 

台灣大學政治學系教授張登及解讀，這是1812年美英戰爭以來，首度有「對手國」載具「深入夏威夷以外的」美國本土。氣球活動軌跡從阿留申群島一路進入阿拉斯加、加拿大與美國西北部蒙大拿州，最遲1月下旬就已抵達阿拉斯加，美國完全有能力在氣球飛入初期處理它，但讓它飛這麼遠，神似「珍珠港情境」，似乎美方「已明知並坐視其進行」。

張登及認為，美中雙方應早就此交涉，但過程不順利，導致中國一直沒有對布林肯到訪給予正面肯定與氣氛營造。而氣球事件後續發酵，目前美中關係趨勢是探底。他認為，美國後續會在國防上面加強盟國聯繫，並說明跟宣導「中國威脅論」。

張登及並預測，麥卡錫宣布訪台可能性已大為上升，可能是在4月，如果提早到3月，就表示美中關係會進一步探底，屆時美方安全措施強度會高於裴洛西訪台，中方也沒有示弱的餘地，「這會比較危險」。

中國官媒環球時報前總編輯胡錫進昨天在微博發文稱，這只「流浪氣球」飄在美國上空一段時間，被美國政治和輿論精英們共同打造成了「中國威脅美國」的活標籤，非常有利於煽動美國社會反華仇華情緒。

氣球 麥卡錫 布林肯

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