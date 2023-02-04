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影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

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中日外長通話 秦剛遞請帖 邀林芳正訪中

記者廖士鋒／綜合報導
中國外長秦剛2日與日本外相林芳正通電話。(取材自新華網)
中國外長秦剛2日與日本外相林芳正通電話。(取材自新華網)

中國外長秦剛2日與日本外相林芳正首度通話後，傳出秦剛邀請林芳正訪問中國的訊息，但具體時間雙方將「繼續展開協調」。中國外交部發言人毛寧對此則回應，關於具體訪問事宜，暫無可提供訊息。

日本共同社報導，林芳正3日在記者會上透露2日與秦剛通話的細節，除上述邀請外，在釣魚台等雙方懸而未決的問題上，林芳正強調「將在所有層面密切溝通，提出應有的主張並強烈要求中方採取負責任的行動」。

林芳正並指出，「台灣海峽的和平與穩定很重要」，並要求盡快釋放被中國有關部門拘留的日本人，他同時向秦剛表達「日本的對華輿論十分嚴峻」的訊號。

對於中國要求日本取消針對中國方向旅客入境的限制措施，日本內閣官房長官松野博一則表示，疫情有可能蔓延到主要在農村地區的重症風險高的人群，現狀是有必要繼續關注，故一段時間內仍持續現行措施，將視中國的疫情變化靈活應對。

據中國外交部官網消息，秦剛2日與林芳正通話中表示，「中日是一衣帶水的近鄰，和平共處、友好合作是雙方唯一正確選擇」。希望日方「秉持客觀理性的對華認知」，在歷史、台灣等重大問題上重信守諾、謹言慎行，在軍事安全領域慎重行事，在釣魚台問題上制止右翼勢力挑釁。

公開資料顯示，上一位訪問中國的日本外相是2019年12月的茂木敏充。而中國國家主席習近平原訂2020年4月訪日，但因疫情與雙邊關係變化而取消。

習近平與日本首相岸田文雄去年11月在曼谷的會晤是兩國領導人暌違3年首次面對面會晤，當時雙方同意就林芳正訪中進行磋商。林芳正原本要在去年12月到訪中國，未料最後仍破局，日方曾指原因在中國方面。

日本 秦剛 釣魚台

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