加快建設海洋強國 中建南極衛星地面站

中國將在南極建設衛星地面站，圖為中國航天設計近日成功中標的衛星地面站建設工程項目效果圖。（取材自中國航天報）

中國將在南極建設衛星地面站。據環球時報報導，中國航天科工集團航天建設所屬航天規劃設計集團有限公司，近日成功得標中國國家衛星海洋應用中心海洋觀測衛星地面系統海外衛星地面站建設工程項目。特別的是，該項目位於南極中山站。

南極中山站是中國在南極洲建立的科學考察站之一，建立於1989年2月26日，位於東南極中國拉斯曼丘陵 （Larsemann Hills）。

根據百度 百科上的說明，中山站已成為中國規模最大的南極考察基地，建築面積達7400平方米，有各種建築18座，包括辦公棟、宿舍棟、氣象棟、科研棟、打電棟、車庫等，並建有雪冰實驗室和極區空間實驗室營。中山站是中國在南極的兩個永久研究站之一，另一個是長城站。

中國航天報指出，該項目是中國落實「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要所提出的「積極拓展海洋經濟發展空間」，加快建設海洋強國，促進海洋經濟高質量發展的重要舉措。

據報導，項目組堅持「生態優先、尊重自然環境」的理念，依託裝配式設計減少現場作業、降低運輸成本，並將航天設計自主研發的氣凝膠新型清潔建築保溫材料運用到後續項目建設中，更好地保護南極環境。報導並公布中山站四個地面站的設計圖解。

環球時報表示，該項目是中國航天與中國國家衛星海洋應用中心的又一次深入合作，是中國航天設計深入探索海洋衛星領域的又一里程碑。

報導稱，本項目新建12米天線基座及驅動機房，天線與站區主樓之間新建站區道路，天線和驅動機房用電由發電棟提供，通過共用橋架敷設電力和通信電纜，通信電纜接至接收機房，以滿足信號接收要求。

中方一向強調相關衛星站建設是和平用途，加強全球海洋監測，但仍引起西方輿論關注。路透昨稱，中國衛星站旨在支持不斷增多的衛星和外太空雄心，這些位於世界各地的地面站網絡，讓一些國家擔心會被用來從事間諜活動。