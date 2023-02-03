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分析：習近平冷胡春華、重韓正 藉此拉江派、壓團派

中國新聞組／北京3日電
國務院副總理胡春華被歸屬於團派。（Getty Images）
國務院副總理胡春華被歸屬於團派。（Getty Images）

中國兩會將在3月舉行，國務院副總理胡春華預計出任政協副主席，同為國務院副總理的韓正出任國家副主席。美國之音特約評論員鄧聿文分析，習近平這項安排是為了拉攏示好江派、壓制團派。

中央社報導，旅美的中國問題專家鄧聿文近日在美國之音發表「習近平為什麼冷淡胡春華看中韓正」一文，內容作出上述表示。

鄧聿文表示，胡春華隸屬團派，中國國家主席習近平安排韓正成為國家副主席有牽制團派用意。習在中共20大會議對於團派安排做得太絕，肯定得罪了對方；若能拉攏江派站在同一邊，絕對是好的。

他分析，坊間大多認為習和江派矛盾很深，現在則未必如此，從習高規格為江澤民辦葬禮，對江的蓋棺論定和鄧小平等同來看，習明顯在向江派示好。有知情人士透露，去年在江派第二號人物曾慶紅家裡看到習、曾近照。

他認為，江已去世，曾、習修好，加上習由於新冠疫情權威嚴重受損，爭取江派支持，用以壓制團派，安排韓正做國家副主席，邏輯上是說得通的。

鄧聿文指出，胡在20大前普遍被視作明日之星，結果卻是連政治局委員也未保住；總理李克強、政協主席汪洋被視作團派領軍人物，未料也裸退，加上胡的出局，團派大潰敗，加上前中共總書記胡錦濤被帶離會場一幕，「團派算是跟習結下樑子」。

「從習的角度言，他雖然不重用團派，可也犯不著將團派變成仇家，畢竟還都是黨內同志，不指望他們幫忙，可也不要添亂」，他指出，習可以為胡安排沒有實權、卻有榮譽禮儀性質的國家副主席位子，對團派也有交代；不過習沒有這樣做，擺明要胡坐冷板凳。

鄧聿文說，也或許事情沒有那麼複雜，不因胡的團派背景也不因他的能力問題把他晾在一邊，「假如是這樣，習為什麼偏偏選中韓正而不是李克強或汪洋兩位中的一個做國副」。他認為，應該是韓過去五年工作表現讓習較為滿意以及其派系背景。

韓在上屆常委排名第七，正式職務是國務院常務副總理；韓在國務院系統以及經濟工作上有很大權力，但非第一號責任人。

韓也主管港澳事務、負責2022年北京冬奧會籌辦。韓做港澳領導小組組長期間，香港經歷反送中抗爭，當局在香港推出國安法後平息抗爭運動，韓的態度和表現很可能得到習的認可。

北京冬奧會採取閉環管理方式舉行，儘管沒有觀眾的比賽當屬最無聊一屆冬奧會，至少沒有導致北京疫情大爆發，這在當時的重要性甚至超過了冬奧會本身，習對此應該也是滿意的。

鄧聿文解析，習要韓做國家副主席或許也考慮了派系因素，用韓來牽制團派不滿；比起李克強和汪洋，韓同習的關係要近一層，兩人曾在上海短暫共事。韓被外界看作江氏人馬，雖然他的政治起步於團委書記，韓做過兩年上海市委書記。

他指出，韓在成為常委前的全部從政履歷都在上海，這在中共高層非常少見；上海是江派大本營，沒有江、曾加持，韓不可能做到主政上海，韓也被認為相對務實，是個實幹人物，所以亦能為習接受。

國務院副總理韓正被視為江派人馬。(路透)
國務院副總理韓正被視為江派人馬。(路透)

北京冬奧 國務院 李克強

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