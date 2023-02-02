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鐵鏈女到胡鑫宇：中國無追究真相機制 官方說法誰信

憂洩國安 北達州叫停開發中企玉米廠

記者黃雅慧／綜合報導
中國企業阜豐集團在北達科他州購地興建玉米加工廠，因太靠近空軍基地，引發爭議。(取自福克斯新聞網)
中國企業阜豐集團在北達科他州購地興建玉米加工廠，因太靠近空軍基地，引發爭議。(取自福克斯新聞網)

華爾街日報報導，美國北達科他州大福克斯市市長波欽斯基（Brandon Bochenski）一改先前態度，表示將叫停當地由中企阜豐集團擁有的玉米加工廠項目。此前該工廠被認為對美國國家安全構成威脅。

報導指出，波欽斯基指出，聯邦政府要求該市幫助停止上述項目，阜豐集團仍將擁有該塊土地，但他將叫停建築許可和其他開發步驟，以待市議會批准。

而北達科他州州長伯爾古姆（Doug Burgum）也表示支持大福克斯市的決定，並將支持該市為玉米加工業務尋找另一個合作夥伴。

據了解，中國阜豐集團為一家山東的民營企業，是全球最大的氨基酸生產商。其在2021年11月斥巨資在美國北達科他州購入370英畝農田，以建造玉米加工廠。而該玉米加工廠能夠為當地帶來1000個建築職務和200多個永久職務。一開始受到大福克斯市的官員熱烈歡迎。波欽斯基一開始認為中國企業只是想做生意而已。更何況，這一生意將給當地帶來更多的就業機會。

與此同時，美國參議院在去年11月正審議「促進農業保障和安全法案」，這份法案禁止中國、俄羅斯等國投資或收購美國農田或農業企業。而該法案提案人、美國共和黨議員羅茲表示，該項目距離美國的空軍基地只有19公里，認為中國企業可以在這裡對美國的軍事設施進行「監視」，擔心會有安全風險。

此外，美國空軍助理部長杭特（Andrew Hunter）先前也表示，該玉米廠項目是一項安全風險，國防部認為這個擬議項目對國家安全構成重大威脅。

北達科他州 華爾街 就業

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