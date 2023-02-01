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嗆趙立堅？美駐華使館發「拭目以待」表情包 挨罵辱華

記者林則宏／北京1日電
美國大使館這款「拭目以待」表情包，引發中國網友熱議。（截圖自微信）
美國大使館這款「拭目以待」表情包，引發中國網友熱議。（截圖自微信）

美國駐北京大使館定制表情包「鷹小美」30日在微信發布，共有16款造型，除了「Hi」、「謝謝」、「晚安」等基本款，以及應景的「恭賀新春」、「冬季快樂」，還有接地氣的「淡定」、「一起嗨」。但其中一款表情包「拭目以待」，引起最多中國民眾關注。

美國駐北京大使館微博30日下午發布「鷹小美」開放下載的通知，截至31日中午，這則訊息下方已經有超過2100則留言，不少中國網友留言稱：「拭目以待太樂了！」「拭目以待真的笑嘻了！」「哈哈哈哈哈，拭目以待」。

但也有中國網友稱，「美國駐華大使館的這個表情包是在搞事情吧… 」，「拭目以待，你在嘲諷誰啊？」甚至批評這個表情包有「辱華」之嫌，或要求「請美方停止這種消費我立堅哥哥的行為」。

原因是，「拭目以待」是中國外交部前發言人趙立堅的口頭禪之一。

例如在去年8月1日例行記者會上，在被問到時任美國眾議長裴洛西即將訪台，中共軍方會做出什麼反應時，趙立堅當時說，「如果她敢去，那就讓我們拭目以待吧。」

在去年2月8日例行記者會上被問及美國對台軍售時，趙立堅也威脅，中方必將採取正當有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益，具體措施「請大家拭目以待」。

還有中國網友留言表示，美國大使館應該把「偷著樂」、「懸崖勒馬」、「搬起石頭砸腳」也做成表情包，這些也是趙立堅曾說過或常用的詞彙。

美國駐北京大使館30日發布專屬表情包「鷹小美」。（截圖自微信）
美國駐北京大使館30日發布專屬表情包「鷹小美」。（截圖自微信）

大使館 趙立堅 北京

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