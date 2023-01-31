上海虹橋→首都機場 C919擬2╱28商業首飛

東航全球首架C919國產客機1月28日從虹橋機場起飛，開始兔年的首次飛行。（中新社）

財聯社報導，中國東方航空（以下簡稱東航 ）全球首架C919中國國產大飛機將於2月28日執飛商業航班。

報導指出，從東方航空App上查詢到，2月28日，9:45從上海虹橋飛往首都機場 的MU9191航班，以及13:45從首都機場飛往上海虹橋的MU9192航班，執飛飛機機型均為C919。

對此，東航方面稱，C919確實有計畫於上述日期進行商業首飛，具體時間尚未完全確定。

另據中新社報導，1月28日大年初七，C919執行MU7817虹橋至南昌航班，兔年100小時驗證飛行首站打卡南昌航點。

根據東航江西分公司消息，C919飛機當天共執行MU7817/8和MU7819/20兩個虹橋至南昌往返航班。這是C919首次在南昌昌北國際機場亮相，也是C919在癸卯兔年的首次飛行。

2022年12月9日，東航作為C919的全球首發用戶，正式接收編號為B-919A的全球首架飛機。2022年12月26日，全球首架C919國產大飛機開啟100小時驗證飛行之旅。

據介紹，C919國產大飛機100小時驗證飛行起降涉及北京 首都、北京大興、成都天府、西安、海口、青島、武漢、南昌等多地、多機場。驗證飛行需要模擬整個航班運行過程，包括簽派放行、旅客登機、飛行員操作、機務維修等全流程。

目前，東航已完成首批9名飛行員、24名乘務員、13名機務維修人員的C919機型培訓，加上正在培訓的第二批次重點崗位人員，C919飛機的保障人員數量足以滿足初期的驗證飛行需求。

在C919完成航線驗證飛行後，中國民航局將對驗證結果進行審定和檢查，確認東航具備安全運行C919飛機的能力，並頒發相應運營許可。