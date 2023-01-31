我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡歌宣布「我當爸爸啦」 曝老婆身分 母女平安

尼科爾斯案：被警察打死之前 他的17歲滑板青春

回嗆趙立堅？美國駐華使館發布「拭目以待」表情包

記者林則宏／即時報導
美國大使館這款「拭目以待」表情包，引發中國網友熱議。（取材自微信）
美國大使館這款「拭目以待」表情包，引發中國網友熱議。（取材自微信）

美國駐北京大使館定制表情包「鷹小美」30日在微信發布，共有16款造型，除了「Hi」、「謝謝」、「晚安」等基本款，以及應景的「恭賀新春」、「冬季快樂」，還有接地氣的「淡定」、「一起嗨」。但其中一款表情包「拭目以待」，引起最多中國民眾關注。

美國駐北京大使館微博30日下午發布「鷹小美」開放下載的通知，截至31日中午，這則訊息下方已經有超過2100則留言，不少中國網友留言稱：「拭目以待太樂了！」、「拭目以待真的笑嘻了！」、「哈哈哈哈哈，拭目以待」。

但也有中國網友稱，「美國駐華大使館的這個表情包是在搞事情吧… 」，「拭目以待，你在嘲諷誰啊？」甚至批評這個表情包有「辱華」之嫌，或要求「請美方停止這種消費我立堅哥哥的行為」。

原因是，「拭目以待」是中國外交部前發言人趙立堅的口頭禪之一。

例如在去年8月1日例行記者會上，在被問到時任眾院議長裴洛西即將訪台，中國軍方會做出什麼反應時，趙立堅當時說，「如果她敢去，那就讓我們拭目以待吧。」

在去年2月8日例行記者會上被問及美國對台軍售時，趙立堅也威脅，中方必將採取正當有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益，具體措施「請大家拭目以待」。

還有中國網友留言表示，美國大使館應該把「偷著樂」、「懸崖勒馬」、「搬起石頭砸腳」也做成表情包，這些也是趙立堅曾說過或常用的詞彙。

美國駐北京大使館30日發布專屬表情包「鷹小美」。（取材自微信）
美國駐北京大使館30日發布專屬表情包「鷹小美」。（取材自微信）

大使館 趙立堅 北京

上一則

IMF上調2023年中國經濟增速預測至5.2％

下一則

5集播放量破1.4億次 「中國奇譚」憑什麼火了？

延伸閱讀

走了裴洛西 再來麥卡錫 新國安團隊如何接招？

走了裴洛西 再來麥卡錫 新國安團隊如何接招？
裴洛西夫遇襲錄影曝光 警到場當下 他正與嫌犯搶鐵鎚

裴洛西夫遇襲錄影曝光 警到場當下 他正與嫌犯搶鐵鎚
世界晚報╱裴洛西丈夫遇襲錄像曝光 遭榔頭重擊

世界晚報╱裴洛西丈夫遇襲錄像曝光 遭榔頭重擊
麥卡錫若訪台 估中行動更震撼 比裴洛西訪台時更緊張

麥卡錫若訪台 估中行動更震撼 比裴洛西訪台時更緊張

熱門新聞

媽媽李連英暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下這張照片。（取材自上觀新聞）

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

2023-01-28 22:40
西南大學法學院博士生導師趙明利用職權性侵女學生，已遭校方撤除教師資格。（取材自百度）

女大生被教授「隨傳隨到」性侵三年 中國狼師遭撤職

2023-01-25 22:14
胡鑫宇媽媽發在抖音上的兒子照片。(取材自南方周末)

江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨

2023-01-29 23:05
中國專家稱，社交與多動腦能有效預防老年失智。新華社

中國研究：找到保護老年人記憶有效方案 謹記這口訣

2023-01-28 15:01
回鍋了16次的花卷。（視頻截圖）

兒花20萬去三亞度假 父母超省…花卷蒸16次 剩菜調料打包

2023-01-28 04:00
有「雪窩」之稱的山東威海漫27日依舊雪花紛飛，但中國多數地區29日起氣溫將逐漸回暖。（取自中國天氣網）

中國東北有多冷？住宅大門忘關 一夜就成冰溶洞

2023-01-28 11:42

超人氣

更多 >
薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅

薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅
懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳

懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳
銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失
洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃

洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃
田州5警打死非裔案 第6名警員被停職

田州5警打死非裔案 第6名警員被停職