IMF上調2023年中國經濟增速預測至5.2％

IMF上調今年中國經濟增速至5.2％。圖為海南海口一家免稅店在防疫鬆綁後，今年1月的生意就明顯熱絡起來。（新華社）

國際貨幣 基金（IMF）31日發布最新「世界經濟展望報告」，上調2023 年全球經濟增速預測至2.9%，2024年至3.1%。與此同時，IMF更大幅上調2023年中國經濟增速預測0.8個百分點。預計隨著中國經濟重新開放，在經濟活動和流動性恢復下，中國經濟增速將在2023年回升至5.2%，2024年經濟增長則會降至4.5%。

上海第一財經指出，在連續調低或維持對2023年的經濟增速預測後，此次的IMF的報告為數個季度以來首次調升今年的經濟增速預測，比去年10月報告的預測高出0.2個百分點。雖然如此，這一預期增速仍低於歷史（2000~2019年）3.8%的平均水平。

報告指出，全球經濟增長的風險平衡仍向下行傾斜，但自2022年10月以來，一些不利風險有所緩和。從有利因素來看，許多經濟體此前被壓抑的需求得到更大提振或全球通膨更快下降是可能的。

從不利因素來看，疫情可能會阻礙經濟復甦，俄烏衝同可能會升級，全球融資成本的收緊可能會加劇債務危機。金融市場也可能突然對不利的通膨消息作出反應，而進一步的地緣政治分裂可能會阻礙經濟發展。

報告認為，在大多數經濟體中，面臨生活成本危機時，首要任務仍是實現持續的去通膨。同時，由於緊縮的貨幣條件和較低的增長可能影響金融和債務穩定，IMF認為，各國有必要部署宏觀審慎工具並加強債務重組框架。各國還應撤銷廣泛的財政支持措施，轉而更好地針對受糧食和能源價格上漲影響最大的人群。

IMF認為，美國的經濟增長率將從2022年的2.0%降至2023年的1.4%和2024年的1.0%。但報告對美國2023年經濟增長率的預期較10月上調了0.4個百分點，反映了美國2022年國內需求彈性的影響。IMF預計，聯準會本輪加息的終端利率將高達5.1%。

對於歐元區，IMF預計2023年的經濟增長率將觸底降至0.7%，隨後於2024將反彈至1.6%。

IMF還預計，中國2023年的經濟增長率將升至5.2%；印度的增長率則將從2022年的6.8%降至2023年的6.1%，隨後在2024年回升至6.8%；東協五國（印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡 、泰國）的經濟增長率同樣預計將在2023年放緩至4.3%，然後在2024年回升至4.7%。

關於通膨，IMF認為，全球通膨率預計將從2022年的8.8%降至2023年的6.6%和2024年的4.3%。報告稱，對通膨預期的下調部分反映了因全球需求減弱，國際燃料和大宗商品價格的下降。同時，這也反映了貨幣政策緊縮對全球核心通膨的降溫效應，預計全球核心通膨率將從2022年第4季的6.9%降至2023年第4季的4.5%。