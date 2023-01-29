昔讓2隻熊貓聽鄧麗君的歌 芬蘭：養不起了 想提前歸還

母熊貓金寶寶在芬蘭艾赫泰里動物園雪地玩耍。（路透）

中國政府長期以來以贈送或租借大熊貓給外國，做「熊貓外交」，盼促進友好關係。不過，大熊貓飼養成本高昂，芬蘭因為飼養兩隻中國租借的大熊貓成本太高，考慮送回中國。園方表示，將在2月28日做出最終決定。

德國之聲報導，芬蘭艾赫泰里動物園 （Ahtari Zoo）自2018年開始飼養兩隻大熊貓Lumi（中文名「金寶寶」）和Pyry（中文名「華豹」），簽約為期15年。但由於新冠疫情 限制了觀光 ，不僅未能盈利，反而債台高築。

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芬蘭政府在2021年為這家動物園提供20萬歐元的資助，但園方後又申請500萬歐元援助，遭芬蘭政府拒絕。一些國會議員認為，該數額高於每年用於保護芬蘭本國某些瀕危物種的開支。

芬蘭艾赫泰里動物園，大熊貓華豹（左）和金寶寶隔著柵欄相會。(新華社，資料照)

芬蘭外交部表示，已經成立了一個工作組尋找解決方法，發言人說，如果大熊貓最終被歸還，相信中國會理解這是一家私營公司在財務困難的下做出的決定。發言人強調，「我們認為這不會對中芬關係產生更廣泛的影響。」

不同於此前美國孟菲斯動物園（Memphis Zoo）被質疑疏於照料大熊貓「丫丫」和「樂樂」被中國網民撻伐，芬蘭艾赫泰里動物園2018年中秋節前，曾讓合唱團唱鄧麗君的「但願人長久」給大熊貓聽，以解大熊貓的鄉愁，被中國網民稱讚是「出國待遇最好的熊貓。」

近年，多國宣布歸還中國大熊貓，除了美國要歸還租借20年的「丫丫」和「樂樂」，日本今年2月也將歸還旅日的「香香」、永明」以及其雙胞胎「櫻濱和「桃濱」。英國也決定將一對租約到期的大熊貓「陽光」及「甜甜」歸還中國。