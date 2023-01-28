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中國擬限制太陽能關鍵技術出口 確保領導地位

中國新聞組／北京28日電
中國商務部與科技部近期就「中國禁止出口限制出口技術目錄」修訂公開徵求意見，把部分生產先進太陽能矽片的關鍵製備技術納入目錄。（新華社）
中國商務部與科技部近期就「中國禁止出口限制出口技術目錄」修訂公開徵求意見，把部分生產先進太陽能矽片的關鍵製備技術納入目錄。（新華社）

中國官方正考慮對太陽能晶片生產技術實施出口限制，以便在其他國家致力強化本土產業實力之際，保持中國在太陽能製造領域的主導地位。外界解讀，一場大國的太陽能技術之戰，一觸即發。

據彭博報導，中國占全球太陽能晶片產量高達97%。由於太陽能技術已成為全球最大的新能源來源，從美國到印度，各國都正試圖發展國內供應鏈，以削弱中國的優勢，此舉也凸顯相關技術的戰略地位 。

中國商務部會同科技部就「中國禁止出口限制出口技術目錄」修訂公開徵求意見，把一些生產先進太陽能晶片的關鍵生產技術納入限制出口技術項目，包括大尺寸矽片技術、黑矽製備技術、超高效鑄錠單晶／多晶工藝等太陽能矽片製備技術等。

Trivium China分析師Cosimo Ries指出，「北京和中國太陽能業的市場領先者，無疑對美國、歐盟和印度在發展本土太陽能製造業方面的努力感到憂心，因此最新的技術出口管制很可能是一種回應」，「北京希望放慢競爭對手發展自身供應鏈的速度」。

此舉仍在公開徵求意見階段，尚無決定。不過，太陽能產業技術近年為各國兵家必爭之地，就在數月之前，美國通過了降低通膨法，其中包含對清潔技術製造業提供補貼，並已激勵一系列新廠建案。

過去十年來，中國業者一直開發尖端技術，以生產更大更薄的晶片，這些晶片在太陽能發電成本降低逾90%方面發揮舉足輕重的作用。Ries表示，如果外國製造商不得不使用較舊的晶片，會減損生產太陽能板的成本競爭力。

綜合媒體報導，未來太陽能產業如實現平價化，182mm與210mm的大矽片技術將成市場主流，合計占比有望超過90%。因此，中企在海外設立矽片產能，必然會將182mm、210mm作為重點產品，勢必涉及到大矽片出口限制技術的審核。

對中方而言， 182mm、210mm大矽片技術皆為中國矽片產量及產能占全球95%以上後才發展出的新型技術，自主知識產權可說在中方身上。如能將大矽片技術留在內部，海外主要太陽能市場的「本土製造」可能只剩下組件組裝。但這也將影響到中國企業海外擴張，對於大矽片的生產設備、拉晶、切片製程或都會受影響。

機構大和資本市場分析師在本周發表的報告認為，考慮到中國在矽片領域的主導地位，以及行業入場門檻較高，中國有理由考慮實施相關限制，以免技術洩漏給海外企業。

晶片 北京 供應鏈

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