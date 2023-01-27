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供衛星圖、助俄攻烏 美制裁中航天科技公司

中國新聞組／北京27日電
據長沙天儀研究院官網，天儀研究院致力於研製小衛星，曾多次協助執行中國酒泉與太原的衛星發射及太空任務。(取材自星辰在線)
據長沙天儀研究院官網，天儀研究院致力於研製小衛星，曾多次協助執行中國酒泉與太原的衛星發射及太空任務。(取材自星辰在線)

自由亞洲電台報導，美國財政部國務院26日同步宣布，要制裁中國長沙天儀空間科技研究院有限公司，原因是該公司在俄烏戰爭中協助莫斯科的瓦格納傭兵集團（Wagner Group）。

報導引述財政部的聲明指出，這次登上美國制裁名單、和協助瓦格納傭兵集團有關的6個個人與12家實體中，中國的長沙天儀空間科技研究院有限公司及其位於盧森堡的子公司（Spacety Luxembourg SA）也上榜。長沙天儀空間科技研究院為瓦格納集團提供衛星圖像。

國務卿布林肯（Antony Blinken）在聲明中說，新的制裁「將進一步阻礙克里姆林宮武裝戰爭機器的能力，這些協助俄羅斯的戰爭機器摧毀烏克蘭，造成當地人民死亡。

財政部在聲明中針對制裁上述中國企業則特別指出，中國企業「提供的衛星圖像，讓讓瓦格納集團在烏克蘭開展作戰行動。」

財政部與國務院公布這項最新制裁前、美國媒體彭博引述不具名美方消息來源的話報導，美國已掌握中國國營企業策應俄羅斯的證據。

據長沙天儀研究院官網，天儀研究院致力於研製小衛星，曾多次協助執行中國酒泉與太原的衛星發射及太空任務。天儀研究院擁有十多座地面站，分布於黑龍江、新疆、福建、湖南等地，官網還介紹，公司同步在北歐、阿根廷、南非等地進行相關地面站建設的準備工作。據稱，天儀研究院核心團隊成員主要來自於中科院、航天科技、航天科工等航天單位，天儀研究院執行長楊峰是湖南省長沙市人大代表。

財政部 國務院 烏克蘭

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