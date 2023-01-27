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晶片圍堵 美荷或再出招 ASML示警：將促北京創新技術

中國新聞組／北京27日電
艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得（Peter Wennink）。（路透）
艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得（Peter Wennink）。（路透）

路透報導，知情人士透露，荷蘭和美國官員預定27日在華盛頓會晤，討論對中國出口半導體製造設備可能採取的新管制措施，最快本月底可望達成一項協議。荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）執行長示警，由美國主導、針對中國的出口管制措施，可能最終促使北京成功開發出本土的先進晶片製造技術。

荷蘭擁有全球首屈一指的半導體生產設備製造商艾司摩爾。艾司摩爾生產的先進微影設備，對製造半導體至關緊要。目前艾司摩爾已無法供應中企用於先進製程的極紫外光（EUV）設備，但成熟製程生產所需的深紫外光（DUV）機台則仍持續出貨中企中。

路透引述一名匿名消息人士說，如果雙方能在細節上達成共識，最快可能在周五宣布一項協議。該消息人士補充說，達成的任何協議有可能不會立即宣布。

第二名消息人士說，談判代表最關心的是，即使是很小的供應鏈變化，也可能重新引發全球晶片短缺。近幾個月來，晶片短缺情況已有所緩解，但過去兩年為供應鏈造成嚴重破壞。

該消息人士還說，荷蘭官員也堅持要求基於國家安全考慮而制定管制措施，避免讓人覺得美國試圖偏袒自己的晶片製造業。

彭博新聞先前報導，除了荷蘭，日本也即將加入拜登政府主導的限制對中技術出口的行列。不過知情人士透露，即使荷蘭與日本預料很快與美達成協議，但他們採取的限制力道可能不會達到美國的程度。美國不僅限制美製機台對中出口，也不准美國公民為中國的晶片製造廠工作。

荷蘭外交部對路透的最新報導不予置評。美國官員沒有立即回應評論請求。

艾司摩爾執行長溫彼得（Peter Wennink）在25日的財報會議上表示，荷蘭和美國可能即將達成出口管制協議，但他的公司不會參與政治談判。

他說，儘管協議可能很快宣布，但是法規的細節是否已談成，則較不明朗。

另據本報系聯合報報導，溫彼得25日在艾司摩爾荷蘭總部受訪指出，中國的半導體公司「必須與全球同業競爭，他們想要購買非中國的設備，如果他們無法買到這些機台，他們將自行開發；這需要時間，但最終他們會達到目標」。

據了解，中國是艾司摩爾第三大市場，2022年對中國的銷售額達21.6億歐元，占全球總收入的14%。溫彼得說，儘管美國去年10月宣布對中國實施芯片出口限令，但是艾司摩爾對中國的出口目前沒有變化。

艾司摩爾是歐洲最大半導體生產設備製造商，處於美中晶片戰中心。(新華社)
艾司摩爾是歐洲最大半導體生產設備製造商，處於美中晶片戰中心。(新華社)

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