我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

白宮幕僚長柯連恩將卸任 關鍵角色誰來接班？

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

記者賴錦宏／即時報導
中國新任外交部長秦剛傳3月將擔任中國國務委員，創下中國「官場傳奇」。（圖取自中國外交部官網）
中國新任外交部長秦剛傳3月將擔任中國國務委員，創下中國「官場傳奇」。（圖取自中國外交部官網）

香港媒體引述消息人士稱，中國新任外交部長秦剛今年3月將擔任中國國務委員並兼任外長，晉升為中國國家領導人（副國級）。報導稱，秦剛由正部級到國家領導人，僅用了三個月，將創下中國「官場傳奇」。

報導引述「可靠消息」稱，秦剛近日在天津當選全國人大代表，進一步佐證了這一消息。秦剛2021年7月接替崔天凱出任中國駐美大使，之前他並沒有派駐美國的經驗。去年10月，他在中共20大當選中央委員，上月底接替王毅擔任外交部長，晉升為正部級。

消息透露，秦剛還將在3月的全國「兩會」（全國人大、政協會議）接過王毅的國務委員職務。天津市近日召開人大會議，15日選出40名全國人大代表並公布名單，天津人的秦剛也在名單中。

報導引述消息指出，中國國務院內閣成員一般不擔任全國人大代表，參加「兩會」都是以列席身分，但擬晉升為國家領導人的內閣部長，則會在地方提名擔任人大代表，這進一步佐證秦剛將擔任國務委員的消息。

五年前，時任外長的王毅曾在重慶當選全國人大代表，之後升任國務委員。不過，王毅是當了11年的正部級官員才晉升，秦剛只用了三個月，創下官場傳奇，也顯示他深得最高領導人的高度信任。

56歲的秦剛曾任中國外交部發言人、駐英國公使、新聞司司長、禮賓司司長，2018年升任外交部副部長。他在2021年7月起擔任駐美大使的一年半內，美中關係持續在低谷徘徊。

中國新任外交部長秦剛傳3月將擔任中國國務委員，創下中國「官場傳奇」。（圖取自中國...
中國新任外交部長秦剛傳3月將擔任中國國務委員，創下中國「官場傳奇」。（圖取自中國外交部官網）

秦剛 王毅 兩會

上一則

中國各省2022年GDP出爐 上海吉林負成長

延伸閱讀

秦剛新年喊話駐外人員：敢於鬥爭、敢於勝利

秦剛新年喊話駐外人員：敢於鬥爭、敢於勝利
誰將接替秦剛出任駐美大使？中國外交部回應了

誰將接替秦剛出任駐美大使？中國外交部回應了
布林肯將於2月5日到6日訪中 會晤秦剛

布林肯將於2月5日到6日訪中 會晤秦剛
中韓外長通電話 秦剛關切韓限制中國入境措施

中韓外長通電話 秦剛關切韓限制中國入境措施

熱門新聞

中共中央政治局常委王滬寧去年12月19日在九三學社第12次全國代表大會上致賀詞。（新華社）

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

2023-01-19 08:22
藍環章魚號稱「全世界毒性最強的海洋生物」。(本報檔案照)

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

2023-01-17 13:53
11日，廣州一輛寶馬休旅車衝撞人群，造成5死13傷。依據中國近期判例，這名兇嫌將面臨死刑判決。(視頻截取自微博)

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

2023-01-14 11:37
2003年4月2日的齊魯晚報頭版。(截取自推特)

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

2023-01-17 12:08
一名20多歲的中國籍女子在首爾江南某整形醫院手術時心跳停止。(取材自東亞日報)

中國女子在韓整容 手術一半心跳停止 搶救無效身亡

2023-01-17 22:25
中國官方首度揭露鬆綁防控之後的死亡數據，指出在院死亡達近6萬人。圖為2022年初上海復旦大學附屬閔行醫院急診搶救室內忙碌的醫護人員。（新華社）

中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人

2023-01-14 10:35

超人氣

更多 >
谷歌大裁員 被裁華人無心過年

谷歌大裁員 被裁華人無心過年
叫中國年不正確？南韓教授推英文正名：應叫農曆年

叫中國年不正確？南韓教授推英文正名：應叫農曆年
女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛

女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛
烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到

烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到
瓦斯費漲5倍 南加華人喊離譜 瓦斯公司：未從高價獲利

瓦斯費漲5倍 南加華人喊離譜 瓦斯公司：未從高價獲利