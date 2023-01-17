中媒：日韓趕走中國遊客 被歧視政策反噬

為反制日韓對中國遊客入境限制措施，中國暫停簽發韓、日赴中簽證後已放寬部分日韓簽證。圖為中國遊客日前進入南韓仁川機場的新冠檢測中心。（美聯社）

面對中國重開國門，南韓濟州道知事公開表示誠摯歡迎中國遊客到訪，日本 共同社也刊文稱日本「觀光 立國」戰略的重啟可謂「只待中國」。但中媒以「日韓被歧視 政策反噬」為題評論，稱日韓一邊說著歡迎，一邊卻以「歧視性待遇」趕走中國遊客，那期待旅遊經濟復甦無異是「黃粱一夢」。

新民晚報深海區報導，在日韓政府以鄰為壑的同時，東南亞多國反應迅速，爭相歡迎中國遊客。泰國副總理及多位政府部長親赴機場迎接中國遊客，印尼旅遊部長表示已為中國遊客準備好紅毯，菲律賓總統馬可仕、柬埔寨首相洪森也親自邀請中國遊客，新加坡衛生部長更直言中國恢復公民出境旅遊是「大好消息」。

面對慘淡的國內消費市場，已經苦撐了數年「寒冬」的日韓旅遊市場急在心頭。

據韓媒日前報導，南韓首爾市區一家有著27年曆史的大型商場，已宣布將於年內倒閉。2020年以前，中國團體觀光客的住所常被安排在這一區域，同時還有很多中國「自由行」遊客和「代購」前來消費。據統計，此前中國遊客的消費在「W購物中心」銷售份額中占比高達30%至40%。但在疫情爆發後，中國遊客的消費占比大幅下降。最終，該商場宣布將於今年9月關門。

另外，中國公民出境旅遊逐漸恢復的消息在去年底宣布，日本百貨商場、藥妝店、專賣店等零售行業股票迅速刷新一年以來的最高價。然而，儘管日本業內人士難掩興奮之情，認為中國此舉對沉寂多時的日本旅遊來說是「天大的消息」，但日本政府對自中國入境的遊客的限制舉措無異於給業界潑了盆涼水。

據日本官方數據，2019年全年訪日外國遊客人數為3188.21萬人，其中，來自中國的訪日遊客達1677.56萬人，占全體訪日外國人的52.6%。因此，日媒稱日本重啟「觀光立國」可謂「只待中國」。

日本業界人士直言，業內幾乎沒有人將中國遊客視為危險群體，「最想要的是中國客人，但是國內政策實在讓人感到擔憂。」