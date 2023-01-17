我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

消費及房地產拖累 中國經濟增速創史上最差

大饑荒後首見 中國人口去年減85萬人 61年首下滑

中媒：日韓趕走中國遊客 被歧視政策反噬

中國新聞組／北京17日電
為反制日韓對中國遊客入境限制措施，中國暫停簽發韓、日赴中簽證後已放寬部分日韓簽證。圖為中國遊客日前進入南韓仁川機場的新冠檢測中心。（美聯社）
為反制日韓對中國遊客入境限制措施，中國暫停簽發韓、日赴中簽證後已放寬部分日韓簽證。圖為中國遊客日前進入南韓仁川機場的新冠檢測中心。（美聯社）

面對中國重開國門，南韓濟州道知事公開表示誠摯歡迎中國遊客到訪，日本共同社也刊文稱日本「觀光立國」戰略的重啟可謂「只待中國」。但中媒以「日韓被歧視政策反噬」為題評論，稱日韓一邊說著歡迎，一邊卻以「歧視性待遇」趕走中國遊客，那期待旅遊經濟復甦無異是「黃粱一夢」。

新民晚報深海區報導，在日韓政府以鄰為壑的同時，東南亞多國反應迅速，爭相歡迎中國遊客。泰國副總理及多位政府部長親赴機場迎接中國遊客，印尼旅遊部長表示已為中國遊客準備好紅毯，菲律賓總統馬可仕、柬埔寨首相洪森也親自邀請中國遊客，新加坡衛生部長更直言中國恢復公民出境旅遊是「大好消息」。

面對慘淡的國內消費市場，已經苦撐了數年「寒冬」的日韓旅遊市場急在心頭。

據韓媒日前報導，南韓首爾市區一家有著27年曆史的大型商場，已宣布將於年內倒閉。2020年以前，中國團體觀光客的住所常被安排在這一區域，同時還有很多中國「自由行」遊客和「代購」前來消費。據統計，此前中國遊客的消費在「W購物中心」銷售份額中占比高達30%至40%。但在疫情爆發後，中國遊客的消費占比大幅下降。最終，該商場宣布將於今年9月關門。

另外，中國公民出境旅遊逐漸恢復的消息在去年底宣布，日本百貨商場、藥妝店、專賣店等零售行業股票迅速刷新一年以來的最高價。然而，儘管日本業內人士難掩興奮之情，認為中國此舉對沉寂多時的日本旅遊來說是「天大的消息」，但日本政府對自中國入境的遊客的限制舉措無異於給業界潑了盆涼水。

據日本官方數據，2019年全年訪日外國遊客人數為3188.21萬人，其中，來自中國的訪日遊客達1677.56萬人，占全體訪日外國人的52.6%。因此，日媒稱日本重啟「觀光立國」可謂「只待中國」。 

日本業界人士直言，業內幾乎沒有人將中國遊客視為危險群體，「最想要的是中國客人，但是國內政策實在讓人感到擔憂。」

日本 觀光 歧視

上一則

香港律政司長：人大釋法 未增任何人權力

下一則

高鐵香港段 每日雙向車票增4成至1.4萬張

延伸閱讀

豐田今年產量 拚衝破千萬輛

豐田今年產量 拚衝破千萬輛
「訪客0人」 日本水母迷聖地哀號：拜託誰來吧

「訪客0人」 日本水母迷聖地哀號：拜託誰來吧
攜手抗中 日印空軍首在日境內聯訓 繼美澳英德後第5國

攜手抗中 日印空軍首在日境內聯訓 繼美澳英德後第5國
阪神大地震28周年前夕 日本發生芮氏規模6.1地震

阪神大地震28周年前夕 日本發生芮氏規模6.1地震

熱門新聞

揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

2023-01-10 08:00
(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
(取自中國新聞周刊)

你情我願？權色交易？與副局長通姦 江蘇副市長丟官

2023-01-13 12:47
疑不敵新冠，少林寺武僧總教頭釋延莊病逝，享年59歲， 號稱學過「達摩內功」。(取材自微博)

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

2023-01-13 12:15
11日，廣州一輛寶馬休旅車衝撞人群，造成5死13傷。依據中國近期判例，這名兇嫌將面臨死刑判決。(視頻截取自微博)

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

2023-01-14 11:37
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（路透）

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

2023-01-09 07:55

超人氣

更多 >
好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家
7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它

7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它
「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世
想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手
2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能

2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能