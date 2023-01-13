東南亞各國搶中國遊客放大招 印尼：已備好紅毯

印尼一名部長隔空喊話，稱印尼已為中國遊客準備好紅毯。當地旅遊業協會和從業者也熱情期待著中國朋友的到來。(視頻截圖)

位於東北亞的日韓對中國遊客採取嚴格入境管制，東南亞 多國則是加入「搶客」行列。繼泰國副總理為首批中國遊客親自接機後，印尼 旅遊部長也稱「已為中國遊客備好紅毯」。此外，杜拜將於14日恢復舉辦「歡樂春節」大巡遊，迎接中國遊客的到來；巴基斯坦旅遊發展公司總經理稱，計畫2023年舉辦中巴旅遊交流年。

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新華社報導，印尼旅遊和創意經濟部長桑迪亞加．烏諾日前在記者會上，隔空向中國遊客喊話，「中國遊客，印尼歡迎你們」，他並稱，已為中國遊客準備好紅毯。當地旅遊業協會和從業者也都期待著中國朋友的到來。

烏諾表示，中國遊客對印尼重振旅遊業十分重要，越來越多往返中國與印尼的航班復航，對於印尼旅遊業是特別積極的消息。

報導稱，面對中國市場，東南亞多國「搶客」的心情熱切、誠意十足。菲律賓總統小馬可仕日前發出邀請，希望中國遊客重返菲律賓，領略這個熱帶海島國家的自然風光和人文風情。

柬埔寨首相洪森表示，歡迎中國遊客來柬旅遊、振興該國經濟和旅遊業，柬埔寨不會對華採取入境防疫 限制措施，希望今年接待200萬人次的中國遊客。

泰國副總理兼衛生部長阿努廷、旅遊與體育部長披帕、交通部長薩撒揚等官員9日到機場歡迎防疫政策調整後首批抵泰中國旅客，送上鮮花、紀念品迎接的笑臉和問候，現場還有「中泰一家親」的橫幅。

新加坡衛生部長王乙康日前表示，「中國的開放是大好消息，我們期待已久，兩國可以恢復豐富的、實質性的人文交流」。

中國外交部發言人汪文斌11日在外交部例行記者會上表示，友善（旅遊環境）會讓中國遊客感受到溫暖和歡樂、賓至如歸，成為他們選擇出境旅遊目的地的重要因素之一。

據看看新聞KNEWS報導，中國上海國際旅遊展覽會近期的一項調查結果顯示，76%的中國旅行社將東南亞列為出境遊恢復後的首選目的地。

另據中央社報導，歐洲工商聯合會近日邀中國歐盟商會不同產業領域代表，在布魯塞爾以歐洲商界如何面對「後2022年的中國」為題分享看法。歐洲工商界代表說，與中國關係正重新開機，然而在中國做生意的情勢「回不去了」。

中國歐盟商會能源工作小組主席、任職法國道達爾集團的徐中華透露，近來中方亟欲重返國際，但能否依國際規則行事是最大問題。