我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通貨膨脹紓困金發放 延長至2月

報稅季1月23日開始 今年能拿的「退稅」變少

東南亞各國搶中國遊客放大招 印尼：已備好紅毯

中國新聞組／北京13日電
印尼一名部長隔空喊話，稱印尼已為中國遊客準備好紅毯。當地旅遊業協會和從業者也熱情期待著中國朋友的到來。(視頻截圖)
印尼一名部長隔空喊話，稱印尼已為中國遊客準備好紅毯。當地旅遊業協會和從業者也熱情期待著中國朋友的到來。(視頻截圖)

位於東北亞的日韓對中國遊客採取嚴格入境管制，東南亞多國則是加入「搶客」行列。繼泰國副總理為首批中國遊客親自接機後，印尼旅遊部長也稱「已為中國遊客備好紅毯」。此外，杜拜將於14日恢復舉辦「歡樂春節」大巡遊，迎接中國遊客的到來；巴基斯坦旅遊發展公司總經理稱，計畫2023年舉辦中巴旅遊交流年。

來源：YouTube

新華社報導，印尼旅遊和創意經濟部長桑迪亞加．烏諾日前在記者會上，隔空向中國遊客喊話，「中國遊客，印尼歡迎你們」，他並稱，已為中國遊客準備好紅毯。當地旅遊業協會和從業者也都期待著中國朋友的到來。

烏諾表示，中國遊客對印尼重振旅遊業十分重要，越來越多往返中國與印尼的航班復航，對於印尼旅遊業是特別積極的消息。

報導稱，面對中國市場，東南亞多國「搶客」的心情熱切、誠意十足。菲律賓總統小馬可仕日前發出邀請，希望中國遊客重返菲律賓，領略這個熱帶海島國家的自然風光和人文風情。

柬埔寨首相洪森表示，歡迎中國遊客來柬旅遊、振興該國經濟和旅遊業，柬埔寨不會對華採取入境防疫限制措施，希望今年接待200萬人次的中國遊客。

泰國副總理兼衛生部長阿努廷、旅遊與體育部長披帕、交通部長薩撒揚等官員9日到機場歡迎防疫政策調整後首批抵泰中國旅客，送上鮮花、紀念品迎接的笑臉和問候，現場還有「中泰一家親」的橫幅。

新加坡衛生部長王乙康日前表示，「中國的開放是大好消息，我們期待已久，兩國可以恢復豐富的、實質性的人文交流」。

中國外交部發言人汪文斌11日在外交部例行記者會上表示，友善（旅遊環境）會讓中國遊客感受到溫暖和歡樂、賓至如歸，成為他們選擇出境旅遊目的地的重要因素之一。

據看看新聞KNEWS報導，中國上海國際旅遊展覽會近期的一項調查結果顯示，76%的中國旅行社將東南亞列為出境遊恢復後的首選目的地。

另據中央社報導，歐洲工商聯合會近日邀中國歐盟商會不同產業領域代表，在布魯塞爾以歐洲商界如何面對「後2022年的中國」為題分享看法。歐洲工商界代表說，與中國關係正重新開機，然而在中國做生意的情勢「回不去了」。

中國歐盟商會能源工作小組主席、任職法國道達爾集團的徐中華透露，近來中方亟欲重返國際，但能否依國際規則行事是最大問題。

印尼旅遊和創意經濟部長桑迪亞加．烏諾日前在記者會上，隔空向中國遊客喊話。(視頻截...
印尼旅遊和創意經濟部長桑迪亞加．烏諾日前在記者會上，隔空向中國遊客喊話。(視頻截圖)

印尼 東南亞 防疫

上一則

劉德華、周潤發 變「新疆警察」？ 反華組織發布名單惹群嘲

下一則

美容公司女職員涉誤導手法銷售療程 被海關拘捕

延伸閱讀

兩樣情？日韓嚴防中國遊客入境 東南亞各國積極「搶客」

兩樣情？日韓嚴防中國遊客入境 東南亞各國積極「搶客」
財經簡訊

財經簡訊
世報年節展╱印尼歌后李秋萍 多國歌曲迎新春

世報年節展╱印尼歌后李秋萍 多國歌曲迎新春
印尼年度外交政策 智庫指忽視台海及南北韓局勢

印尼年度外交政策 智庫指忽視台海及南北韓局勢

熱門新聞

揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

2023-01-10 08:00
(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
馬雲 。（路透資料照片）

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

2023-01-08 01:14
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（路透）

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

2023-01-09 07:55
中國國家中西醫結合醫學中心主任仝小林（右）。（澎湃新聞）

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

2023-01-05 11:57
中國近期不斷傳出有新冠感染者出現「白肺」症狀引發關注。（取材自澎湃新聞）

新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」

2023-01-06 20:40

超人氣

更多 >
台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生
儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事

儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事
紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查
剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲
阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議

阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議