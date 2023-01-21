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探月、逐日、太空會師…2022年寫多項紀錄 中邁航天強國

中國新聞組／北京21日電
神舟15號3名航天員順利進駐中國空間站，神舟14號兩個航天員乘組會合。（新華社）
神舟15號3名航天員順利進駐中國空間站，神舟14號兩個航天員乘組會合。（新華社）

長八「一箭22星」創紀錄、「天問」探火星、「夸父一號」逐日、六名航天員太空站首聚、首次在太空種水稻……2022年這一年，中國空間站建設取得重大成就，航天發射次數再創歷史新高，航天事業譜寫了新篇章，深空探測越走越穩健。「中國速度」不僅讓中國邁向航天強國，有分析稱，預測中國可能在大約10年或20年內主導太空也不為過。

中國在國際上首次完成水稻「從種子到種子」全生命周期空間培養實驗。這是空間水稻原生...
中國在國際上首次完成水稻「從種子到種子」全生命周期空間培養實驗。這是空間水稻原生稻和再生稻的圖片，顯示空間稻穗與穎殼張開的表型。（新華社）

天宮勝利會師 太空種稻

2022年11月30日7時33分，神舟十五號三位航天員與神舟十四號航天員在中國人自己的「天宮」裡「勝利會師」，迎來歷史性的一刻。文匯報報導，本次飛行任務是中國太空站建造階段的最後一棒，也是太空站應用與發展階段的第一棒。

截至目前，中國載人航天工程「第三步」圓滿執行了12次發射任務。而不久後，中國太空站將轉入為期10年以上的應用與發展階段。神舟十四乘組並帶回了中國太空站裡的水稻結出的種子，這也是人類第一次在太空完成水稻「從種子到種子」的實驗。

天問探測火星 獲航天獎

2022年1月1日元旦當天，國家航天局發布中國首次火星探測任務「天問一號」探測器從火星傳回的精美圖像。2022年9月，在法國巴黎召開的第73屆國際宇航大會（IAC）上，「天問一號」任務團隊獲得國際宇航聯合會2022年度「世界航天獎」，這是國際宇航聯年度最高獎。

「天問一號」於2020年發射升空，截至2022年9月15日，「天問一號」環繞器已在軌運行780多天，「祝融號」火星車累計行駛1921米。中國科研人員在火星車著陸區附近板狀硬殼岩石中發現含水礦物，證明距今10億年以來著陸區存在過大量液態水活動。

嫦娥五號月壤揭示太陽風為月球帶來可利用的水。(新華社／中國科學院地質與地球物理研...
嫦娥五號月壤揭示太陽風為月球帶來可利用的水。(新華社／中國科學院地質與地球物理研究所供圖)

嫦娥探月工程 命名礦物

2022年9月9日，中國科學家首次在月球上發現新礦物，並命名為「嫦娥石」。這是人類在月球上發現的第六種新礦物，中國成為世界上第三個在月球發現新礦物的國家，也是「嫦娥五號」月球樣品研究取得的又一重大科學成果。

國家原子能機構副主任董保同表示，新礦物的發現，為月球形成和演化提供了更多基礎科學數據。「嫦娥石」也是繼「廣寒宮」、「織女」等35個月球地理實體命名後，又一具有中國文化特色並被國際社會認可的月球相關名稱。

「夸父一號」衛星示意圖。（取材自央視）
「夸父一號」衛星示意圖。（取材自央視）

夸父1號逐日 觀測磁場

2022年10月9日，中國綜合性太陽探測衛星「夸父一號」升空並進入預定軌道，12月13日，「夸父一號」公布獲取對太陽的科學觀測圖像，實現了多項國內外首次。

據首批圖像，「夸父一號」全日面矢量磁像儀實現了中國首次在空間開展太陽磁場觀測，太陽硬X射線成像儀提供了地球視角目前唯一的太陽硬X射線圖像。

太空 火星 嫦娥五號

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