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搶GPS市場 北斗衛星要「遍布全時空」

記者林則宏／綜合報導
一位小朋友在航天展參觀「北斗三號全球衛星導航系統」模型。 （中新社）
一位小朋友在航天展參觀「北斗三號全球衛星導航系統」模型。 （中新社）

中國北斗正積極爭奪美國GPS的地盤。中國衛星導航系統管理辦公室主任、北斗衛星導航系統發言人冉承其表示，由中國自行研發的衛星導航系統「北斗」產品，已在全球半數以上國家和地區得到應用。北斗系統的目標是，到2035年，所有時空體系，甚至遙遠的太空「都有北斗」。

國務院新聞辦公室日前發布「新時代的中國北斗」白皮書，並說明北斗的發展現況。冉承其表示，北斗全球系統已是世界一流的衛星導航系統。北斗系統對外承諾的服務指標是十公尺定位精度，但目前已實現五公尺，局部地區甚至可以達到二至三公尺的定位精度。

冉承其稱，北斗系統的大眾應用已融入中國民眾的生活。今年上半年，中國境內申請入網的智慧型手機中，有128款支持北斗定位，出貨量超1.3億支，占上半年總出貨量的98％以上。

目前中國手機地圖導航中，北斗定位服務日均使用量已突破一千億次。此外，北斗還在深圳、重慶、天津等八個城市開通車道級導航應用。中國將持續推動北斗系統進入民航、海事、移動通信、搜救等領域國際標準。

白皮書稱，未來將建立海外北斗應用產業促進中心，培育衛星導航產業基礎。與東協、阿拉伯國家聯盟、非洲聯盟、拉美及加勒比國家共同體等區域組織加大合作，發布智慧城市、公共安全、精準農業、數位交通、防災減災等應用解決方案，在亞洲、非洲、拉美等地重點示範應用。

冉承其稱，中國中國對北斗系統的發展目標是，到2035年，「無論在水下、地面、室內、空中、甚至遙遠的太空，都有北斗，都有中國的時空體系」。

國務院新聞辦發布「新時代的中國北斗」白皮書。(新華社)
國務院新聞辦發布「新時代的中國北斗」白皮書。(新華社)

智慧型手機 太空 國務院

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