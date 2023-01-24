高鐵、港口、醫院…「中國建造」展翅 嘉惠190國家地區

雅萬高鐵列車。（新華社）

「2022年國際足球總會卡達世界盃」中，由中國「施工隊」參與建設的卡達盧塞爾體育場，讓不少球迷留下深刻印象。文匯報報導，實際上，從高鐵、港口、橋梁、電站、醫院到學校等，越來越多由中國對外投資和工程承包的「中國建造」走出國門，如今已遍布190多個國家和地區，不僅改善當地的民生，也為世界各地經濟發展插上了「翅膀」。

交通／印尼 雅萬高鐵 技術掛帥

施工時間： 2016年1月開工，預計2023年開通

主要功能：將連接印尼首都雅加達和第四大城市萬隆，是東南亞首條高速鐵路，將有力帶動沿線地區打造「雅萬高鐵經濟帶」

日前，一則獲獎的短視頻「從雅加達到萬隆有多少種方式？」，道出了無數印尼民眾的熱切期盼。從雅加達到萬隆，一是乘坐火車，需要3個小時；二是乘坐麵包車，如果不堵車，同樣需要3個小時；三是乘坐電單車，算上途中吃飯、休息、加油的時間，大約需要5個小時；而乘坐即將竣工的雅萬高鐵，則將只需40分鐘。

雅萬高鐵全線橋梁長度占比61.5%，隧道長度占比11.7%，路基長度占比26.8%。位於印尼爪哇島，地震 、火山頻發。面對種種地質和氣候難題，中方設計團隊數次穿越熱帶雨林進行實地調查，比如「全線為8至9度高震區，且丘陵山區占比50％，抗震設防要求高」。

在複雜的條件下，中國建設者運用智慧梁場建造技術建成了58座橋梁，使用中國技術和裝備成功貫通了13座隧道。「中國高速鐵路好樣的。」最終，中方技術團隊扎實的專業素養和務實的工作態度，受到印尼交通部參與審查的專家稱讚。

（註：截至2022年12月19日，雅萬高鐵因發生出軌意外，印尼政府表示，為進行進一步調查，建築工程將暫時停止。）

醫療／非洲疾控中心 主導抗疫

施工時間：2020年12月開工，預計2022年12月竣工

主要功能：將成為非洲大陸第一所擁有現代化辦公和實驗條件、設施完善的全非疾控中心

2022年12月29日，加緊施工中的非洲疾病控制與預防中心總部大樓工程內部。（新華社）

「感謝中國醫師的到來，如果沒有這台手術 ，我無法想像未來還要忍受多長時間病痛。」2022年3月，一支來自中國的腫瘤醫療團隊，在由中方援助改擴的中多友好醫院，成功為多年來飽受病痛困擾的多米尼克婦女茱莉婭實施了手術。

這不過是中國對外醫療援助大量個案中的一個。在衣索比亞首都阿的斯阿貝巴，中國幫助建設的非洲疾控中心總部大樓項目工地，工人有條不紊地忙碌著。年輕工程師塞扎納·所羅門是工地上約1000名工作人員中的一員，投身這一項目以來，他的自豪感與日俱增，「在我們建設者看來，項目推進速度驚人，每天都能看到變化。社區民眾也對項目進度之快感到驚嘆」。

非洲疾控中心政策、衞生外交與通信部門負責人本傑明·朱達貝耶說，非洲長期飽受各種傳染病困擾，急需完善疾病控制體系，非洲疾控中心總部大樓項目未來有望為非洲大陸疾控系統升級注入動力。

非洲公共衛生領域專家認為，新冠疫情暴發以來，非洲疾控中心在非洲大陸抗疫過程中起到了無可爭議的主導作用，該中心建起現代化辦公大樓、高端實驗室和配套設施後，將使得非洲公共衛生系統更加完善。

飲水／塞國鄉村打井 改善水質

施工時間： 2017年開工，2019年完工

主要功能：為塞內加爾全國14個大區中的12個大區超過200萬的農村群眾建成飲用水設施

塞內加爾孩子們在村莊的一口由中國援助的水井旁玩耍。（新華社）

塞內加爾臨近撒哈拉沙漠，中部和東部地區多為半沙漠地帶，農村供水設施老舊，人們每天凌晨就要開始排隊打水，排隊時間從凌晨持續到午夜，村子裡很多年輕人因此都沒法去上學，且水平設施缺乏維護。2015年，中國提出中非「十大合作計畫」，鄉村打井工程成為中塞雙方落實這項計畫的舉措之一。

2017年3月5日，鄉村打井工程在塞內加爾正式開工。但是，在沙漠中找水源非常困難。由於地質情況複雜，水位也很深，塌孔、漏漿等情況經常出現。

2019年，中國政府援助的塞內加爾鄉村打井供水項目終於順利完工，為塞內加爾全國14個大區中的12個大區超過200萬的農村群眾建成飲用水設施，極大改善了塞內加爾農村群眾的飲用水質量、衞生條件和生活水平。

29歲的阿米娜塔·迪烏普是塞內加爾馬塔姆大區博基迪亞維村的村民，以前她每周都要來回步行將近6公里去水塘取水，水質衞生沒有保障。如今，中國政府援助的水井、水塔和引水設施的一整套供水設施，讓她和三個孩子在家門口就享受到了乾淨便捷的飲用水。許多當地人說，這是一口口「幸福井」。

教育／杜巴中學重建 震後重生

施工時間：2018年7月開工，2020年8月完工

主要功能：杜巴中學在尼泊爾2015年地震中損毀嚴重，中方不僅重建了校舍，還極大改善了教學設施和校園環境

重建後的杜巴中學。（取材自微信）

2015年，尼泊爾發生8.1級大地震，造成近9000人喪生，大量居民住宅、政府大樓、歷史古蹟遭到破壞，位於首都加德滿都市中心的百年名校——杜巴中學是其中之一，需拆除重建。2017年，杜巴中學成為中國援助尼泊爾災後重建25個項目之一，由上海建工集團股份有限公司承建，2018年8月初開始施工。

當中方援建人員到杜巴中學實地考察時，看到師生們在塌了一半的教學樓裡上課，十分心酸。他們用了不到一周的時間建起了臨時校舍，以滿足日常教學需要。

為了最大程度地恢復學校原貌，援建方專門挑選了和原來一樣的水磨石地面。學校原來的建築外立面頗具歷史特色，每個窗洞外側均有花紋。中方專門從中國定製加工相關造型的模具，以保證花紋和造型與原建築一致，全部工程於2020年1月完成。

杜巴中學校長馬哈托對中方施工人員的工作態度和效率讚嘆不已：「新的教學樓保持了原有的風格，他們太用心了！」。尼泊爾國家重建局局長賈瓦利對此表示感謝；尼泊爾災後重建首席執行官賈瓦利並表示尼方應向中方學習，提高全國災後重建的效率。杜巴中學英語老師艾蓋德感嘆道：「多虧了中國朋友，學校才得以重建。我們對中國的感激難以言表！」。

農業／助茅利塔尼亞 孕育綠洲

施工時間：2016年投入試運營

主要功能：飼草作物規模化生產，奶牛育種，培養大量畜牧業專業人才

中國援茅利塔尼亞畜牧業技術示範中心苜蓿田航拍圖。（取材自人民日報）

畜牧業是西非國家茅利塔尼亞的支柱產業之一，但該國超過80%的土地被沙漠覆蓋，每年旱季長達9個月，往往進入旱季不到兩個月，草皮就被牲畜啃光；加上全年降雨稀少，草場沙漠化十分嚴重，牲畜的採食需求難以滿足。如何在沙漠中培育並規模化種植飼草作物，成為毛塔畜牧業能否實現可持續發展的關鍵。

2016年，中國援茅利塔尼亞畜牧業技術示範中心開始試運營。在中國技術專家的支持下，曾經的不毛之地變得綠意盎然。中國專家採用固定式高杆噴灌、固定式微噴以及噴灌帶等多種節水灌溉方式，使用牛羊糞等有機肥改良土壤，經反覆實驗，終於在2017年4月成功種植出了第一批紫花苜蓿。

現在，從茅利塔尼亞首都努瓦克肖特往東，在撒哈拉沙漠的邊緣，出現的一片「綠洲」，有近千畝綠色作物茁壯生長，一排排噴灌杆噴揚著水花，這裡就是中國援茅利塔尼亞畜牧業技術示範中心。占地110公頃的示範中心，種植區、養殖區、飼草料加工車間、培訓區等分布其間，種植、養殖、培訓等工作有序展開，為毛里塔尼亞的畜牧業和農業發展提供了助力。

「以前我們這裡常年是滿眼黃沙，戈壁上幾乎寸草不生。」伊迪尼村牧民阿卜杜說，「自從種上了『牧草之王』，牛羊有了充足的食物，環境也好起來了。」示範中心為茅利塔尼亞人民打開了一扇脫貧致富的大門。