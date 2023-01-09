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司法部長唐一軍 料接任江西政協主席

中國新聞組／北京9日電
13屆江西省政協委員名單上共有595人，其中包括現任司法部部長唐一軍。（取材自澎湃新聞）
13屆江西省政協委員名單上共有595人，其中包括現任司法部部長唐一軍。（取材自澎湃新聞）

據微信公眾號「江西政協」8日消息，江西省政協12屆常委會第25次會議7日在南昌召開，會議審議通過了13屆省政協委員名單，共有595人，其中包括現任司法部長唐一軍，他是「之江新軍」重要成員之一，預料將接替姚增科擔任江西省政協主席。而司法部長則傳將由中共中央委員、最高人民檢察院常務副檢察長童建接任。

綜合媒體報導，消息人士稱，江西省政協會議將於10日開幕，今年62歲的唐一軍料將擔任政協主席，由於從中央內閣部長轉任地方政協主席十分罕見，有消息稱，在中共20大「落選」中央委員的他，可能因身體原因提早退居二線。

唐一軍1961年出生山東，曾在浙江省工作長達40年，之後曾任遼寧省長，2020年出任司法部部長，被認為是「之江新軍」的一名重要成員。「之江新軍」主要指中國國家主席習近平十多年前擔任浙江省委書記的老部下，在去年20大後掌握中央委員權力核心。

據媒體報導，空缺的司法部長位子料將由最高檢常務副檢察長童建明接任，59歲的童建明是浙江人，長期在最高檢工作，後來調往河北省，2018年重返最高檢擔任副檢察長、常務副檢察長。這也意味著7、8日在北京召開的中央政法工作會議中，中央政法委高層組建進入尾聲。

媒體稱，預料曾任上海市長、湖北書記的最高檢黨組副書記應勇，3月將接替張軍擔任最高檢檢察長，張軍則接替周強擔任最高人民法院院長。

司法部 20大 中共

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