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凍產、禁入境…北京祭「反制裁」 余茂春稱如獲榮譽勳章

中國新聞組／北京24日電
美國國務院前中國政策顧問余茂春。(取材自北京日報)
美國國務院前中國政策顧問余茂春。(取材自北京日報)

中國宣布制裁美國國務院前中國政策顧問余茂春、中國委員會副主任托德．斯坦恩（Todd Stein），反制美方日前以「西藏人權」為由制裁兩名中國官員。中國外交部發言人毛寧表示，西藏事務屬中國內政，美方沒資格干涉。對於被中國制裁，余茂春則視為榮譽勳章。

來源：YouTube

中國外交部23日發布「關於對余茂春、托德．斯坦恩採取反制裁措施的決定」，自即日起祭出三項制裁措施，分別是凍結兩人在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與兩人進行有關交易活動；對兩人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境。

此次遭受制裁的是美國國會及行政當局中國委員會（CECC）副主任托德．斯坦恩，以及曾任美國國務卿政策規劃辦公室中國政策規劃首席顧問的余茂春，毛寧指出兩人「長期在涉華和涉藏問題上表現惡劣」。

毛寧表示，美方藉口所謂「西藏人權問題」，對中方官員吳英傑、張洪波進行非法制裁，有關行徑嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，中方已對此表明堅決反對並予以強烈譴責。

毛寧強調，「西藏事務純屬中國內政，美方沒有權利沒有資格橫加干涉。粗暴干涉中國內政，必將受到中方堅決反制。我們敦促美方撤銷所謂制裁，停止干涉西藏事務和中國內政」。

余茂春向來主張美國強硬對抗中國，因此一直被中國視為眼中釘，在這次被制裁之前也曾傳出遭開除族籍、被母校除名。

余茂春稍早在個人的社群平台用中文與英文回應。他形容被制裁是「中國人民的敵人北京政府授予的榮譽徽章」，願中國人民早日獲得自由，成為自己國家的主人，「起來，不願做奴隸的人們！」

大公報報導，北京航空航天大學戰略問題研究中心主任王湘穗指出，以往，中國多是將美國政客作為一個整體，而很少對單獨的個體進行反制裁。這次反制裁說明中國對於採取對華敵對態度或行為的個人，進行了更加精準的細分，「以往美國經常對中國的官員和機構採取類似措施，這次反制裁，其實是中國以其人之道還治其人之身」。

美國中國委員會副主任托德．斯坦恩。 (中國公民黨網站截圖)
美國中國委員會副主任托德．斯坦恩。 (中國公民黨網站截圖)

余茂春 北京 國務院

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