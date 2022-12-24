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環時警告余茂春：遲早被美國人「徹底拋棄」

中國新聞組／北京24日電
中國外交部發言人毛寧23日要求美方9日要求美國撤銷制裁，「停止干涉西藏事務和中國內政」。圖為毛寧日前主持記者會。（美聯社）
中國外交部發言人毛寧23日要求美方9日要求美國撤銷制裁，「停止干涉西藏事務和中國內政」。圖為毛寧日前主持記者會。（美聯社）

中國23日宣布制裁余茂春、托德．斯坦恩兩位美方人士，官媒環球時報發表題為「這次制裁將余茂春釘在歷史恥辱柱上」社評指出，這是新中國史上首次以外交部令對美方反制裁回擊，顯示「中國人是不好惹的，惹翻了是不好辦的」。文中並嚴辭批判「漢奸」余茂春辱華的言行，稱反制裁已讓他沒有回頭路，隨著他對美國人的利用價值正快速縮水，其被徹底拋棄是早晚的事。

社評指出，中國於23日發布外交部令，是新中國歷史上首次以外交部令對美方進行反制裁，華盛頓的手段很多，並且花樣翻新，中國當然也不能太老實，需要反制更有力以及更精準。

文章指出，近年來美方對中國國家利益的每一次損害，中方都及時推出了對等反制措施。「中國人是不好惹的，惹翻了是不好辦的，我們要在蠢蠢欲動的對華挑釁者心裡不斷夯實這個印象，並通過堅決的回擊塑造外界對中國國家利益的敬畏之心」。

文中指美國對中方官員的制裁純屬干涉內政，完全是非法的；但中方反制裁的這兩個人，可以說是「罪有應得」。其中，余茂春在全球華人圈裡堪稱「臭名昭著」，被網友稱為「當代漢奸第一人」。他被制裁，相當於臉上被中國官方蓋了一個戳，永遠地釘在歷史恥辱柱上。全球華人圈都感到大快人心。

社評指出，出生於中國，並在中國上大學的余茂春，在涉台、涉疆、涉港、涉藏等幾乎所有重大涉華問題上肆意釋放對中國的惡毒觀點。自古至今，背叛國家和民族的人，其下場都是可悲的。余茂春向美國納投名狀的心情迫切，客觀上對美國產生了「戰忽局」的影響，等美國人發現這一點的時候，余茂春的處境就更尷尬。

社評說，這一次中方對美方的反制裁，象徵性的意義或許要更大一些。這也是很重要的。有人說，制裁余茂春是抬舉他，可能會被他利用來炒作自己，以余茂春的品性，的確存在這種可能。但在中國堂堂正正的外交面前，卑劣炒作的最終效果只能適得其反。

知名的美國反共智囊余茂春，遭到中共施以反制裁措施。（記者張筠 / 攝影）
知名的美國反共智囊余茂春，遭到中共施以反制裁措施。（記者張筠 / 攝影）

余茂春 華人

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